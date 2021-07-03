Ünlü aşk mektuplar müzayedeye çıkıyor

Amerikalı şair Sylvia Plath'ın İngiliz kocası ve şair Ted Hughes'a olan tutkusunu araştıran aşk mektuplarından oluşan bir koleksiyon , çiftin alyansları, aile hatıraları ve fotoğraf albümleri gibi Sotheby's'de açık artırmaya çıkacak.

Trajik yaşamı ve intiharıyla tanınan Amerikalı şair Sylvia Plath'ın ilgi gören mektupları, eşyaları ve alyansı 9-21 Temmuz tarihleri ​​arasında Sotheby's'de satılacak. Satış 55 partiden oluşuyor ve doğrudan Sylvia'nın kızı Frieda Hughes'un koleksiyonundan geliyor.

32 mektup, Ekim 1956'da Hughes'a yazılan mektuplardan ve 1961'e kadar kayınvalidesine gönderdiği mektuplardan oluşuyor. Heaton, mektupların yalnızca arzu edilen nesneler olmadığını, Plath'ın yaşamının çeşitli unsurlarına dair bir fikir sunduğunu söylüyor.

TRAVMALARINI ŞİİRLERİNE YANSITTI

Satışa çıkarılanlar arasında ayrıca Hughes tarafından Plath'a hediye olarak verilen bir dizi tarot kartı, Hughes tarafından Plath'a balayında verilen bir Mısır heykelciği ve Benidorm'da balayı çifti olarak Plath tarafından Hughes'un çizimleri var. Göze çarpan diğer bir parça ise, Plath'ın, Hughes'la birlikte Yellowstone Gölü'ndeki balık avı gezilerinin ve Amerika'daki yolculuğunu fotoğrafları ve Plath'ın yazılarıyla dolu bir aile fotoğraf albümü.

"Etim nemli bir toprak parçasından daha soğuk"

Yarı otobiyografik bir roman olan ve depresyonu üzerine ayrıntılı bilgiler veren Sırça Fanus kitabının yazarı olarak bilinen şair, tüyler ürpertici şiirleriyle yaşadığı travmayı yansıtıyor.

Plath, 1963'te 30 yaşında kafasını gazlı fırına sokarak intihar etti. Plath, 1963’te henüz 30 yaşındayken intihar etti. O, mutfakta intihar ederken küçük çocukları odalarında uyuyordu. Plath ve Hughes 1956’da evlenmişlerdi. Plath’in Hughes’e yazdığı mektuplarda, Cambridge’de okurken ondan ayrılmanın acısını da satırlarına yansıttığı görülüyor.

Müzayede ayrıca Hughes tarafından Plath'a doğum günü için verilen tarot kartları destesini ve Plath'ın Benidorm'daki balayında çizdiği mürekkepli bir portreyi de içeriyor. Hughes 1998'de öldü.



