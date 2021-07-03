Kültür & Sanat Ünlü aşk mektuplar müzayedeye çıkıyor

Ünlü aşk mektuplar müzayedeye çıkıyor

Kültür & Sanat

Ünlü aşk mektuplar müzayedeye çıkıyor

Dünyaca ünlü Amerikalı şair Sylvia Plath'ın sevgilisi Ted Hughes'a yazdığı tutkulu aşk mektupları ve fotoğraf albümleri müzayedede satışa çıkarılıyor. Oldukça ilgi gören eşyalar arasında çiftin alyansları da var.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amerikalı şair Sylvia Plath'ın İngiliz kocası ve şair Ted Hughes'a olan tutkusunu araştıran aşk mektuplarından oluşan bir koleksiyon , çiftin alyansları, aile hatıraları ve fotoğraf albümleri gibi Sotheby's'de açık artırmaya çıkacak.

Trajik yaşamı ve intiharıyla tanınan Amerikalı şair Sylvia Plath'ın ilgi gören mektupları, eşyaları ve alyansı 9-21 Temmuz tarihleri ​​arasında Sotheby's'de satılacak. Satış 55 partiden oluşuyor ve doğrudan Sylvia'nın kızı Frieda Hughes'un koleksiyonundan geliyor.

32 mektup, Ekim 1956'da Hughes'a yazılan mektuplardan ve 1961'e kadar kayınvalidesine gönderdiği mektuplardan oluşuyor. Heaton, mektupların yalnızca arzu edilen nesneler olmadığını, Plath'ın yaşamının çeşitli unsurlarına dair bir fikir sunduğunu söylüyor.

TRAVMALARINI ŞİİRLERİNE YANSITTI

Satışa çıkarılanlar arasında ayrıca Hughes tarafından Plath'a hediye olarak verilen bir dizi tarot kartı, Hughes tarafından Plath'a balayında verilen bir Mısır heykelciği ve Benidorm'da balayı çifti olarak Plath tarafından Hughes'un çizimleri var. Göze çarpan diğer bir parça ise, Plath'ın, Hughes'la birlikte Yellowstone Gölü'ndeki balık avı gezilerinin ve Amerika'daki yolculuğunu fotoğrafları ve Plath'ın yazılarıyla dolu bir aile fotoğraf albümü.

"Etim nemli bir toprak parçasından daha soğuk"

Yarı otobiyografik bir roman olan ve depresyonu üzerine ayrıntılı bilgiler veren Sırça Fanus kitabının yazarı olarak bilinen şair, tüyler ürpertici şiirleriyle yaşadığı travmayı yansıtıyor.

Plath, 1963'te 30 yaşında kafasını gazlı fırına sokarak intihar etti. Plath, 1963’te henüz 30 yaşındayken intihar etti. O, mutfakta intihar ederken küçük çocukları odalarında uyuyordu. Plath ve Hughes 1956’da evlenmişlerdi. Plath’in Hughes’e yazdığı mektuplarda, Cambridge’de okurken ondan ayrılmanın acısını da satırlarına yansıttığı görülüyor.

Müzayede ayrıca Hughes tarafından Plath'a doğum günü için verilen tarot kartları destesini ve Plath'ın Benidorm'daki balayında çizdiği mürekkepli bir portreyi de içeriyor. Hughes 1998'de öldü.


Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitabı
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Burak Akkul
Az kişinin bildiği, bilenin çok sevdiği ülke: Portekiz
Burak Akkul
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER En çok dinlenen Türkçe pop müzik şarkıları ve sanatçıları