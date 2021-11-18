Ünlü astrolog Andaç Atabey Sevimli, 15 Kasım – 22 Kasım arası burçları yorumladı. Koç burçları için şanslı bir hafta olacağını belirten Sevimli; “Pazartesi günü itibari ile özellikle evlilik, finansal meseleler ve ilişkiler konusunda şanslı bir hafta bekliyor.” dedi.

KOÇ BURCU

Sevgili koç burçları; haftaya kariyer hayatınızla ilgili konularda oldukça yoğun bir giriş yapıyorsunuz. Pazartesi günü özellikle evlilikle ilgili konular, iş yerinde yaratıcı olmak, finansal meseleler için kurduğunuz iletişim, krizleri çözmek adına harekete geçmek noktasında oldukça güzel ve şanslı enerjiler var. Yalnız şimdiden söylüyorum akşam saatleri itibari ile sağlığınız ya da toplum önündeki statünüz sarsılabilir.

Salı günü ise parayla ilgili konularda yine şanslı bir enerji var. Bugün özellikle banka ve vergi ödemesi gibi alanlarda destek alabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde kendinizi manevi ve sezgisel yönden daha güçlü hissedeceksiniz.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminizde sosyal çevreniz, toplumsal, siyaset ile ilgili konular olacak diyebilirim. Gün içerisinde biraz zorlayıcı etkiler var, özellikle ikili iletişimlerde inatlaşmalardan uzak durmak faydalı olur, kendinizden yaşça büyük arkadaşlarınızla bir araya gelmeniz daha iyi hissettirebilir, sağlığınızla ilgili konularda da dikkatli olmanızda fayda var.

Perşembe günü zorlayıcı etkiler yine devam ediyor. Bugün parayla ilgili beklemediğimiz kötü bir haber alabilirsiniz.

Bugün yine zorlayıcı ve etkisini yaklaşık olarak sekiz gün kadar hissedeceğimiz başka bir olay daha var. Bu etkileşim sizin için özellikle sosyal çevrenizle ilgili konularda krizlerin ortaya çıkabileceğine, alacak-borç ödemeleri ile ilgili aksiliklere hazır olmanız gerektiğine işaret ediyor.

Cuma günü itibari ile artık daha çok dinlenmek, kendinize odaklanmak, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

Bugün gerçekleşen ve etkisini yaklaşık beş gün kadar hissedeceğimiz güzel bir süreç daha var. Bu etki içerisinde hem manevi konulara yönelmek açısından oldukça rahat edersiniz, konsantrasyonunuz artabilir, hem de finansal konularda eskilerden gelecek destekler söz konusu olabilir.

Cumartesi günü genel anlamda keyifli. Bugün yine finansal konular ve parayla alakalı meseleler gündemde, daha rahatlatıcı ve iyi haberler alacağınızı öngörüyorum.

Pazar günü yine pozitif bir gün, Gün içerisinde meditasyon yapmak, ibadet etmek, sezgi ya da rüya konularında araştırmalar açısından destekleyici etkiler var.

Gün sonuna doğru artık gündeminizde daha çok kişisel hedefleriniz, sağlığınız, imajınız ve görünüşünüzle ilgili konular olabilir.

BOĞA BURCU

Sevgili boğa burçları; haftaya ticaret, eğitim, seyahat, yurtdışı konuları ile alakadar olarak başlıyor gözüküyorsunuz. Bu alanlarda hem kadınlardan, hem de birlikte olduğunuz kişi veya ortaklarınızdan yana destekleyici etkiler altında olduğunuzu söylemek oldukça mümkün. Haftanın ilk günü romantik seyahatler planlayabilirsiniz. Yine de bugün akşam saatlerinde manevi açıdan yaralanabileceğiniz, stresli etkiler de var.

Salı günü biraz önce bahsettiğim etkilerin olumlu yönde devam ettiğini söylemek mümkün. Bugün her zamankinden daha şanslı hissedebilir, ilişkinize dair konularda romantik paylaşımlar içerisine girebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle sosyalleşmenizde oldukça mümkün.

Çarşamba günü artık gündeminiz kariyer hayatı ve yöneticilerinizle ilişkilerinize dair konular olacak gibi gözüküyor. Bugün en çok dikkat etmeniz gereken konu ilişkilerde kıskançlık, takıntılar, kontrolcü tavırlar olacaktır. İlişkiye dair şansınızı hiç zorlamamanız gereken bir gün diyebilirim. Aynı zamanda bugün ailenizden ya da sizden yaşça büyük insanlardan kariyerinizle ilgili destekler alabilirsiniz.

Perşembe günü aksiliklere hazır olmanız gereken bir gün. Bugün hiç beklenmedik açılardan, işleriniz ters gidebilir. İlişki ile ilgili hedeflerinizden uzaklaştığınızı düşünebilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili bugün bir takım iletişim sorunları gündeme gelebilir.

Bugün itibari ile önümüzdeki sekiz gün kadar özellikle ilişki, evlilik, ortaklıklar konusunda düşünmeden harekete geçmemeli ve doğru olduğuna inandığınız konularda karşınızdaki kişinin nasıl hissettiğine de önem vermelisiniz. Aksi takdirde yaşayacağınız anlaşmazlıklar çözülmeyecek şekilde hayatınızı zorlaştırabilir.

Cuma günü gündeminiz artık sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili konulara doğru değişiyor. Gün içerisinde başlayacak bir diğer etki ile beraber, önümüzdeki beş gün kadar ilişkilerden yana hissettiğiniz iletişim sorunları, şanssızlıklar, arkadaşlıklarınızdan beklediğiniz desteği alamama hali bugün itibari ile azalmaya başlıyor.

Cumartesi gününün etkisi genel anlamda güzel. Birlikte olduğunuz kişiyle beraber, grup çalışmalarına katılabilir veya kalabalıklar önünde ilişkinizi duyurabilirsiniz. Romantik bir gün olduğunu söylemek çok doğru olur.

Pazar günü daha çok arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyeceksiniz gibi gözüküyor. Yine de duygusal ve fikirsel alanlarda uyumlu bir enerji içerisindesiniz.

Gün sonuna doğru haftanın yoğunluğunu ve yorgunluğunu daha fazla hissetmeye başlayacaksınız, yalnız kalmak ya da daha fazla dinlenmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Sevgili ikizler burcu; haftaya finansal konular oldukça gündemde olacak şekilde, sistematik bir başlangıç yapacaksınız. Pazartesi gün içerisinde partnerinizden ya da ortaklarınızdan maddi destekler alabilirsiniz. Aynı zamanda bankalarla ve devlet daireleri ile alakalı işleriniz varsa, halletmek için doğru gün diyebilirim. Akşam saatlerinde ise sosyal çevrenizle ilgili konuları kontrol altında tutmakta zorlanabileceğiniz etkiler var.

Salı günü tecrübelerinizden faydalanmak ve tanıyıp, güvendiğiniz insanlardan destek istemek için güzel bir gün. Gün içerisinde çalışma hayatınızla ilgili hedeflerinize ulaşmak daha kolay olacak gibi gözüküyor. Bugün kariyerinizle ilgili yaratıcı veya üretken faaliyetler içerisine girebilirsiniz.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminizde yurtdışı ile ilgili projeleriniz, eğitim, ticaret, hukuksal süreçler, inançlarınıza ilgili konular olabilir. Bugün mümkün olduğunca çatışmalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Gün içerisinde sağlığınızla ilgili konularda hassasiyetiniz artacak gibi gözüküyor.

Perşembe günü ise beklenmedik sağlık sıkıntıları, trafikte yaşayabileceğiniz aksaklıklar, seyahat edecekseniz rötar ya da bilet sorunu gibi problemler gündeme gelebilir.

Bugün başlayan etkilerden bir tanesi de, yaklaşık sekiz gün kadar yoğun bir şekilde hissediliyor olacak. Bu etki size hem çalışma hayatınız, hem sorumluluklarınız, hem sağlığınız, hem de hayattaki hedefleriniz konusunda sınav niteliğinde gelişmeleri gündeminize taşıyabilir, iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız mücadeleye devam etmeniz gerekiyor.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde kariyeriniz, toplumsal statünüz, birlikte olduğunuz insanın ailesi ile ilgili konular fazlasıyla yer alacak. Gün içerisinde yaşayacağımız bir diğer etki, yaklaşık beş gün kadar özellikle sizin için çalışma hayatınızla ilgili konularda desteklerin gündeme geleceğini, iş arkadaşlarınızla iletişimin daha iyiye gidebileceğini, yöneticilerinizle kurduğunuz bağların güçleneceğini gösteriyor.

Cumartesi gününün etkisi genel anlamda keyifli, gün içerisinde yine iş ve kariyer konusunda rahat, sorumluluklarınızı halletmek konusunda hızlıca harekete geçebileceğiniz, sağlığınızla ilgili konularda da destekleyici. Aynı zamanda bugün “malum oldu” deriz ya, tam olarak bu şekilde bir enerji söz konusu.

Pazar günü ise yine kariyer ve yöneticilerle ilgili destekler ön planda. Buna bağlı olarak kendinizi hedeflediğiniz hayata daha yakın, hayallerinize ulaşmak konusunda daha inançlı hissedebilirsiniz.

Bugün akşam saatlerinden itibaren arkadaşlarınızla birlikte olmak üzere planlar yapabilirsiniz gibi gözüküyor.

YENGEÇ

Sevgili yengeç burçları; haftaya ilişki ve ortaklıklarınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi günü romantik gelişmelerin oldukça yoğun olacağı bir gün, yatırımlarınızla ilgili iletişimler artabilir, cinsel yaşamınızda hareketlilik var. Akşam saatlerinde ise kariyeriniz ya da yöneticilerinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Salı günü ise sosyal çevreniz ve ilişkinizle ilgili pozitif gelişmeler yaşamaya devam ediyorsunuz. Gün içerisinde hobilerinize odaklanmak, eğlenceli aktivitelere katılmak için güzel bir gün. Aynı zamanda bugün inanç konusunda araştırmalar yapmak, yaratıcılık geliştiren eğitimlere katılmak için uygun bir enerji var.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminiz finansal konulara doğru değişiyor. Gün içerisinde maddi konularla alakalı kötü haberler alabilir, hayatınızdaki maddi krizleri çözmek için mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yine de bugün devlet ya da kurumlardan gelebilecek haberler keyfinizi yerine getirecek gibi gözüküyor.

Perşembe günü ise parayla ilgili negatif gelişmeler devam edebileceği gibi, arkadaşlarınızla da iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Keyfe keder harcamalar için uygun değildir, ne kadar cazip olduğunu düşünseniz de bugün alışveriş yapmamanızı önerebilirim. Yine bugün başlayacak bir diye etki, yaklaşık sekiz gün kadar arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla iletişimi zorlayabilir gibi gözüküyor.

Cuma günü ise artık gündeminiz eğitim, seyahat, ticaret, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular, yurtdışı ile ilgili projelerinize doğru değişebilir. Bugün başlayacak etki ile beraber yaklaşık beş gün kadar romantik iletişimler, romantik seyahatler, çocuklarınızla ilgilenmek, ilgi alanlarınızla alakalı eğitimler almak veya düzenlemek için uygun günlerdir.

Cumartesi günü romantik etkiler devam ediyor ve oldukça da keyifli bir şekilde sürüyor. Gün içerisinde hem partnerinizle, hem de varsa çocuklarınızla iletişim yoğun olabilir. Aynı zamanda birkaç gündür devam eden sosyal çevrenizle ilgili sorunlar da bugün sona erebilir.

Pazar günü ise seyahatler planlayabilir, inançlarınızla ilgili çalışmalar yapabilir, romantik konularda daha duygusal ve hayalperest olabilirsiniz.

Akşam saatlerinde ise artık gündeminiz kariyer ve yöneticilerinizle ilgili olmaya başlayacak.

ASLAN

Sevgili aslan burçları; haftaya çalışma hayatınız, sorumluluklarınız, evcil hayvanlarınız ve sağlıkla ilgili konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi günü bu konularla ilgili keyifli ve rahat hissedebileceğiniz etkiler var. Aynı zamanda gün içerisinde ailenizle iletişiminiz artabilir ve evle ilgili konularda bir takım kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz.

Salı günü ise özellikle kariyerinizle ilgili alacağınız destekler, iş arkadaşlarınızla iletişiminiz konusunda oldukça tatlı sürprizler yaşayabilirsiniz. Yine bugün ailenizle ilgili konularda (özellikle erkeklerden) destek almanız çok daha mümkün gözüküyor, gün içerisinde finansal konularla ilgili de şanslısınız.

Çarşamba günü artık gündeminize ilişkiler ve ortaklıklar gelmeye başlayacak. Bugün biraz yorucu bir gün. Gün içerisinde ilişki ile alakalı konularda aileye dair sıkıntılar yaşayabilir, iki taraf arasına sıkışmış hissedebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ailenizden partnerinizin söylediği bir şeyi, ailenizin söylediği bir şeyi partnerinizden gizleyebilirsiniz gibi zor bir enerji var.

Perşembe günü ise yine ilişki tarafında zorlanmalar devam ederken, kariyerinizle ilgili bir takım beklenmedik sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla zamanı yönetmek konusunda biraz zorlanabileceğinizi düşünüyorum. Bugün aile içerisinde inatçı tavırlar sergilememeye, asi ergen profiline girmemeye dikkat etmelisiniz. Bugün başlayacak olan bir diğer etki, yaklaşık sekiz gün kadar evlilik ve ortaklıklarla alakalı mücadelelerinizi çok daha zorlayıcı ve bu sınavı aşarsanız daha kalıcı ilişkiler kurduğunuz bir enerjiye taşıyabilecek gibi gözüküyor.

Cuma günü itibari ile gündeminiz artık finansal konular, ödemeler, alacaklarla alakalı konulara doğru değişiyor. Bugün başlayacak güzel bir etkileşim var, yaklaşık beş gün kadar hissediyor olacağız. Bu etkileşim sizi özellikle aile ve parayla ilgili konularda destekleyecek gibi gözüküyor. Ev almak ya da satmak, hatta ev almak için kredi çekmek gibi bir düşünceniz varsa bu tarihleri iyi değerlendirmenizi öneriyorum.

Cumartesi günü finansal konulardaki şanslı enerjiniz devam ediyor olacak ve bunun yanında ailenizle veya evde zaman geçirmek konusundan da daha fazla keyif alacaksınız diyebilirim. Yine gün içerisinde yöneticilerinizden alabileceğiniz, şanslı hissettirecek haberler olabilir.

Pazar günü ise hem sağlığınızla ilgili konularda daha rahat hissedecek, hem de ev içerisinde dekorasyonu değiştirebileceğiniz ve bundan keyif alacağınız etkiler var. Özellikle evin rengi, boya badana işleri ile ilgilenebilirsiniz.

Akşam saatleri itibari ile artık gündeminizde ticaret, seyahat, hukuksal işleriniz, yurtdışı ile ilgili konular olmaya başlayacak.

BAŞAK

Sevgili başak burçları; haftaya romantik konular, hobileriniz, çocuklarınız varsa onlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bugün oldukça romantik etkiler gündemde, keyfini çıkartın derim. Aynı zamanda gün içerisinde yakın çevrenizle bir araya gelerek, eğlenceli aktiviteler planlayabilirsiniz. Yine de iletişim konusunda kontrolü elinizde tutmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Akşam saatlerinde ise özellikle maddi konularla alakalı dikkatli olmanız gerektiği fikrindeyim.

Salı günü ise romantik etkiler güzel bir şekilde devam ediyor. Bugün hem eğitim, hem ticaret, hem reklam-tanıtım, hem de yurtdışıyla alakalı konularda güzel haberler alabilirsiniz. Bu konularla ilgili kendinize koyduğunuz hedefleriniz varsa, bunlara ulaşmak konusunda daha sistematik ve disiplinli olabileceğinizi düşünüyorum. Öğleden sonra ise yine full romantizm dolu bir süreç.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminizde çalışma hayatınız, günlük rutininiz, sağlıkla alakalı konular olmaya başlayacak. Bugün biraz zorlayıcı etkiler var ve dolayısıyla özellikle sağlık açısından tansiyon, dolaşım sistemi, kramplar, zührevi hastalıklar konusunda daha dikkatli olmanızı öneriyorum.

Perşembe günü özellikle trafikte yaşayabileceğiniz aksaklıklara ve ticari konularla ilgili zorlayabilecek haberlere hazırlıklı olmalısınız. Bugün yakın çevrenizle iletişiminiz konusunda zorlayıcı bir gün. Bugün başlayacak bir diğer etki özellikle sağlıkla ilgili konularda hassasiyetinizi arttıracak, hayatınızda düzeni korumak konusunda isteksiz ya da gereğinden fazla mücadele edebilir gibi gözüküyorsunuz, bu etki yaklaşık sekiz gün kadar devam ediyor.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde fazlasıyla ilişkileriniz, ortaklıklarınız, rekabet içerisinde olduğunuz insanlar olabilir. Gün içerisinde başlayacak bir diğer etki, yaklaşık beş gün kadar partnerinizle iletişiminizin artacağını ve duygusal, romantik, empati içerisinde güzel bir süreci beraberinde getiriyor.

Cumartesi günü bu güzel etkiler devam ederken, aşk hayatınızda bağlılık artabilir, yakın çevrenizde partnerinizi bir araya getirmeye karar verebilir, yakın çevrenizden duygusal teklifler alabilirsiniz.

Pazar günü ise özellikle romantik etkilerin ve iletişim yönünden rahatlamaların devam ettiği bir gün diyebilirim. Bugün kısa seyahatler planlamak için uygun bir gün. Mümkünse deniz kenarına olsun.

Akşam saatlerinde ise finansal konular, ödemeleriniz, alacaklı olduğunuz paralar yönünde gündeminiz değişiyor gibi gözüküyor.

TERAZİ

Sevgili terazi burçları; haftaya ev ve aile konularınıza odaklanarak giriş yapıyorsunuz. Gün içerisinde evinizde ilgili dekoratif kararlar verebilir veya alışveriş yapabilirsiniz. Yine pazartesi günü maddi konularla ilgili iletişimin arttığı ve bu alanda verdiğiniz mücadelenin yavaş yavaş sizi güçlendirdiğini hissedebileceğiniz bir etki var. Akşam saatlerinde özellikle birlikte olduğunuz kişi ya da partnerinizle ilgili yaşayacağınız olaylar gereksiz kırgınlıklara dönüşebilir.

Salı günü finansal konularla ilgili şansınız devam ediyor. Banka ya da resmi bir kurumdan beklenmedik seviyede güzel bir haber alabilirsiniz. Gün içerisinde evinizin değeri ile alakalı güzel haberler duymanız mümkün. Bugün sorumluluklarınız ya da günlük rutininizin içerisine meditasyon ya da ritüeller eklemeniz mümkün.

Çarşamba günü ise artık gündeminizde aşk hayatınız, eğlence hayatınız, varsa çocuklarınızla ilgili konular gelmeye başlayacak diyebilirim. Gün içerisinde zorlayıcı etkiler var. Bugün özellikle para konusunda inatçılık etmemeye, duygusal kararlar almamaya özen gösterin derim. Riskli yatırımlar adına uygun bir gün değil.

Perşembe günü finansal konulardaki zorluklar devam edebilir. Partnerinizle veya çocuklarınızla iletişim açısından sorunlar yaşayabilirsiniz. Gün içerisinde eğlence ya da hobileriniz için ayırmış olduğunuz maddi kaynakları değiştirmenize sebep olabilecek gelişmeler yaşanabilir. Bugün aynı zamanda sekiz günlük bir etki başlıyor, bu etkiyi özellikle yatırımlar konusunda hissediyor olacaksınız. Aynı zamanda romantik beklentileriniz konusunda da, birlikte olduğunuz kişinin size yeterince değer vermediğine dair takıntılı ya da paranoyak duygulara kendinizi kaptırmanız mümkün.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde iş ve çalışma arkadaşlarınız, sorumluluklarınız, evcil hayvanlarınız, sağlığınız gibi konular yer almaya başlayacak. Bugün başlayacak bir diğer etki ile beraber önümüzdeki beş günlük süreçte bilhassa bu alanlarda maddi kararlar verebilir, duygusal olarak desteklenebilirsiniz.

Cumartesi günü hem iş ve çalışma arkadaşlarınızla iletişimin güçlenebileceği, hayal gücünüz veya yaratıcılığınız sayesinde, sorumluluklarınız ya da çalışma hayatınızda güzel sonuçlar alabileceğiniz ve aynı zamanda finansal konularda, ödemelerinizle ilgili şanslı haberlerin gelebileceği tatlı bir etki var.

Pazar günü yine oldukça hayalperest, duygusal, hayvanlara destek vermek ya da hayvan dostlarınızla zaman geçirmek ten daha fazla keyif alabileceğiniz güzel etkiler var.

Akşam saatlerinden itibaren artık gündeminizde ilişkileriniz, ortaklıklarınız, rekabet içerisinde olduğunuz insanlar olmaya başlayacak.

AKREP

Sevgili akrep burçları; haftaya özellikle iletişim, eğitim, girişimleriniz, yakın çevrenizle ilgili konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Yakın çevrenizden bugün duygusal teklifler almanız mümkün. Aynı zamanda kadınlar tarafından oldukça desteklenebileceğiniz güzel bir pazartesi günü diyebilirim. Bugün kişisel hedefleriniz konusunda, kendinizi ifade ederken oldukça rahat ve harekete geçmek konusunda atak olabileceğinizi söylemek mümkün. Akşam saatlerinde özellikle sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin, baş ağrısı ile ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

Salı günü birlikte olduğunuz insandan ya da işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerden güzel haberler duyabilir, bu kişilerle iletişim kurmaktan daha fazla keyif alabilirsiniz. Yine bugün ticaret ve eğitimle ilgili konularda karar vermeye uygun bir gün. Öğleden sonraki saatlerde romantik gelişmelere de açık olmanızı önerebilirim.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminizde eviniz veya ailenizle ilgili konular olacak. Gün içerisinde kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilir, ailenizle; aldığınız kararlar nedeniyle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bugün mümkünse dede, nine gibi, yaşça oldukça büyük aile bireylerinizi kendi tarafınıza çekmeye odaklanın derim.

Perşembe günü ilişki ile ilgili konularda zorlanabileceğiniz, ilişkinizle ilgili aileniz tarafından eleştirilebileceğiniz, ev içerisinde uğraş gerektiren bir takım sorunlarla ilgilenmeniz gerekebilecek etkiler var. Yine bugün başlayacak bir diğer etki, yaklaşık sekiz gün kadar kişisel hedefleriniz ve ailenizin sizden beklentileri arasında sıkışmış hissettirebilecek kararları gündeme taşıyacak. Bu süreçte “dediğim dedik” davranmanın size hiçbir faydası olmayacağını şimdiden söylüyorum.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde daha keyifli konular var. Aşk hayatınız, yakınlarınızla kurduğunuz ilişkiler, varsa çocuklarınızla zaman geçirmek, hobileriniz için kendinize alan yaratmak konusuna daha fazla dikkat edeceksiniz. Gün içerisinde önümüzdeki beş gün kadar hepimizi etkileyecek olan ve sizi de romantik açıdan oldukça destekleyen güzel bir etkileşim başlıyor.

Cumartesi günü romantik konulardaki şansınız devam ediyor. Bugün ilişkilerinizden yana kontrolün sizde olduğunu söylemek oldukça doğru olur. Hem romantizm hem de eğlence konusunda bugün sınırları zorlayabilirsiniz.

Pazar günü tatlı etkileşimler devam ediyor ve özellikle yaratıcılık, üretkenlik, spiritüel konuları içeren uğraşlarınızla alakalı şanslı bir etki içerisine giriyorsunuz.

Akşam saatlerinden itibaren gündeminiz iş ve çalışma arkadaşlarınız, sağlığınız, sorumluluklarınız konusuna doğru değişiyor.

YAY

Sevgili yay burçları; haftaya para ve maddi konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Pazartesi günü yatırımlarınızla ilgili konularda güzel haberler alabilir, parasal konularda kadınlardan destek isteyebilirsiniz. Gün içerisinde hissettiklerinizi ifade etmek ve psikolojik olarak kendinizi korumak noktasında daha güçlü hissedeceksiniz. Akşam saatlerinden itibaren iyi zaman geçireceğinizi düşündüğünüz bir konuyla alakalı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Salı günü parayla ilgili konularda iyi enerjiler devam ediyor. Gün içerisinde prim ya da maaş ödemenizle ilgili keyifli haberler almanız mümkün. Bugün aynı zamanda uzun süredir planladığınız konularda, maddi kararlar almak üzere harekete geçebileceğinizi ümit ediyorum. Ailenizle iletişiminiz artabilir gibi gözüküyor.

Çarşamba günü itibari ile artık gündeminizde yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, iletişim, eğitim, reklam ya da tanıtım gibi işleriniz olabilir. Gün içerisinde zorlayıcı etkiler var. Bugün hiç kimseyle ve hiçbir şeyle uğraşmak istemeyebilirsiniz. Biraz yalnızlığa ihtiyacınız olduğuna inanacaksınız. Yine de özellikle yaşça büyük kardeşlerinizden destek almak adına güzel etkiler de var.

Perşembe günü zorlayıcı etkiler devam ediyor, hem çalışma arkadaşlarınızla ilgili tepkisel davranmamaya, hem de günlük işlerinizi hallederken ısrarcı olmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Gün içerisinde başlayacak bir diğer etki, yaklaşık sekiz gün kadar sizi psikolojik olarak zorlayabilir gibi gözüküyor. Belki geçmişte atlattığınızı düşündüğünüz bir takım sınavlar ve kısıtlamalar yeniden gündeminize gelebilir.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde ev ve aile ile ilgili konular olacak. Bu konularda duygusal kararlar almaya daha meyilli hissedeceksiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmanıza yardımcı olabilecek aile bireyleri ile önümüzdeki beş günlük süreçte bir araya gelmenize yardımcı olacak etkiler sizi rahatlatacak gibi gözüküyor.

Cumartesi günü itibari ile evde ve kendinizle ilgilenerek zaman geçirmeye karar verebilirsiniz. Gün içerisinde uzun süredir tanıdığınız insanlardan, çalışma arkadaşlarınızdan, evcil hayvanlarınızla zaman geçirmekten daha fazla keyif alabileceğinizi söyleyebilirim.

Pazar günü benzer etkiler devam ediyor olacak. Ev içerisinde değişiklikler yapmaya karar verebilirsiniz.

Akşam saatleri itibari ile artık gündeminizde daha keyifli konular olmaya başlayacak. Örneğin aşk hayatınız, romantizm, eğlenceli aktiviteler, hobilerinize odaklanmak, varsa çocuklarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili oğlak burçları; bu hafta tam anlamıyla sizin haftanız olarak başlayacak. Pazartesi günü kendinize odaklanmak, duygusal beklentilerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşamak, kendinizi ifade etmek, sosyal çevrenizle iyi zaman geçirmek üzere planlar yapmanızı önerebilirim. Sadece akşam saatlerinde evinizle ilgili ya da ailenizden duyacağınız şeyler biraz canınızı sıkabilir gibi gözüküyor.

Salı günü bu güzel etkileşim devam ederken, aynı zamanda romantik konularda beklenmedik teklifler alabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla eğlenceli aktivitelere katılmak adına oldukça destekleyici etkiler var. Gün içerisinde yazı yazmak ya da reklam metni gibi aktivitelerle ilgilenirseniz, yaratıcılığınızın nirvana yaptığını hissedebilirsiniz.

Çarşamba günü ise artık gündeminizde para ve maddiyatla alakalı konular olmaya başlayacak. Bugünün etkisi pek de sevimli değil. Gün içerisinde sosyal çevrenizle çatışmalar yaşayabilir, borç alıp-verme konusunda sıkıntılarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yine de sizi destekleyebilecek yaşça büyük veya olgun kişilerden tavsiye isteyin derim.

Perşembe günü bu zorlayıcı etki devam ediyor, bir de bunun üstüne romantizm konusunda veya çocuklarınızla ilgili canınızı sıkabilecek haberler alabilirsin. Gün içerisinde başlayacak bir diğer etki arkadaşlarınızla ilgili verdiğiniz çabanın, karşılığını alamadığınızı düşündürtecek ya da toplumsal şartlar nedeniyle, maddi sıkıntıları çözemediğinizi hissettirebilecek sekiz günlük gıcık bir etki de başlıyor.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde çok daha fazla iletişim, eğitim, ticari girişimler, kısa süreli seyahatler ve yakın çevreniz olacak diyebilirim. Bugün başlayacak etki ile beraber önümüzdeki beş günlük süreçte sosyal çevrenizle ilgili yaşadığınız sorunları aşmak adına çok daha duygusal, anlayışlı, merhametli bir etki altında olacaksınız.

Cumartesi günü oldukça sosyal geçireceğiniz bir gün. Bugün hafta sonunu geçirmek üzere seyahat planlayabilirsiniz, arkadaşlarınızdan duygusal ve motive edici destekler alabilir, eğlenceli ve keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Pazar günü itibari ile hem iletişim ve ticaret gibi konularda oldukça yaratıcı hissedecek, hem de yakın çevrenizde iletişiminiz konusunda daha hayalperest olacaksınız.

Bu haftanın sizin adınıza en rahatsız edici etkisi, kandırılma ve gereksiz fedakârlıklar yapmaya açık olmanız.

Akşam saatleri itibari ile artık gündeminizde ailenizle ilgili konular ve ev yaşamınız olacak gibi gözüküyor.

KOVA

Sevgili kova burçları; haftaya enerjiniz düşük, yorgun, yataktan dahi çıkmak istemeyebileceğiniz sevimsiz bir etki ile giriş yapıyorsunuz. Pazartesi günü daha çok meditasyon, ibadet, ritüeller gibi daha manevi konulara yönelmenizi önerebilirim. Gün içerisinde kariyerinizle ilgili, yöneticilerinizden alacağınız haberlere dair ve bu alanlarda mücadele ettiğiniz konularda sonuç alabilme fikri enerjinizi yükseltebilir. Akşam saatlerinde özellikle yakın çevrenizden duyacaklarınız, kırgınlık hissetmenize sebebiyet verebilir.

Salı günü itibari ile ailenizle ilgili konularla, ev içerisinde halledilmesi gereken sorumluluklarla ilgili keyifli haberler alabilirsiniz. Bugün aynı zamanda kariyeriniz konusundaki hedefleriniz de daha çok ön planda olacak. Öğleden sonra özellikle maddi konularla ilgili şanslı etkiler söz konusu.

Çarşamba günü üzerinizdeki o sevimsiz etkiden kurtuluyorsunuz. Tam anlamıyla motivasyonu yüksek hissettiğiniz, kendinize odaklanacağınız, imajınız ya da sağlıklı yaşam konusunda yeni kararlar verebileceğiniz tatlı günlere giriş yaptık. Bugün zorlayıcı bir gün. Gün içerisinde yöneticilerinizle tartışmamaya, ailenizle karşı karşıya gelmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim.

Perşembe günü ev ve aile konusunda çok zamansız sorunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konuda inatçılık etmemelisiniz. Kariyerinizle ilgili sakin kalmaya çalışın. Bugün yaklaşık sekiz günlük bir etkileşim başlıyor, bu sizi özellikle kariyer, yöneticileriniz, ebeveynleriniz, birlikte olduğunuz insanın ailesi ile ilgili konularda mücadele ve sınırları aşmak zorunda hissedebileceğiniz noktalara getirecek.

Cuma günü ise artık gündeminizde para ve maddiyat ile ilgili konular olacak. Bu konularda özellikle önümüzdeki beş günlük süreçte oldukça bereketli bir enerji var ve yöneticilerinizden, maaşınızla ilgili, terfi ederek alacağınız destekler kazandığınız parayı arttıracak gibi gözüküyor.

Cumartesi günü maddi konularla ilgili keyifli enerji devam ediyor ve kariyerinizle ilgili desteklendiğinizin daha fazla farkına varacağınızı düşünüyorum. Gün içerisinde aynı zamanda ailenizle ilgili de keyifli haberler alabilirsiniz.

Pazar günü özellikle kendinizi değerli hissetmek üzere veya çakra dengelemek gibi bedensel meditasyon ya da çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Bugün yine kariyerle ilgili destekleyici bir gün.

Akşam saatlerinden sonra artık gündeminiz iletişim, yakın çevreniz, ticari girişimleriniz, eğitimle ilgili konulara doğru değişiyor.

BALIK

Sevgili balık burçları; haftaya sosyal çevrenize odaklanarak başlayacaksınız. Gün içerisinde arkadaşlarınızdan duyabileceğiniz aşk itirafları ya da duygusal teklifler durumu, bomba etkisi de yaratabilir. Bugün aynı zamanda seyahatler, ticaret, hukuksal konular, yurtdışı ile ilgili planlarınız konusunda da iyi haberler alabilir veya harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinden sonra özellikle maddi konularla ilgili sınırlarınızı korumanızı önerebilirim.

Salı günü özellikle arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yakın çevrenizden destek almak konusunda güzel etkiler var. Bugün hayattaki hedeflerinizle ilgili daha şanslı hissedebilirsiniz. Gün içerisinde kişisel hedefleriniz veya sağlığınız konusunda da arkadaşlarınızdan güzel destekler alabileceğinizi düşünüyorum.

Çarşamba günü itibari ile kendinizi daha yorgun, içe kapanık, iletişim kurmak istemediğiniz, yalnızlık arzusu içerisinde olduğunuz bir etki altında hissedebilirsiniz. Bugün ticaret, eğitim, seyahatlerinizle ilgili aksaklıklara hazır olmanızı öneririm. Uzun süredir tanıdığınız ve kararlarına güvendiğiniz kişilerden tavsiye istemeyi ihmal etmeyin.

Perşembe günü itibari ile yakın çevrenizden hiç beklemediğiniz ve hoşunuza gitmeyecek tepkiler alabilirsiniz. Gün içerisinde hedeflerinize ulaşmak konusunda hissettiğiniz isteksizlik tam anlamıyla geçici, kendinizi bu duyguya kaptırmayın. Bugün başlayacak etki ile beraber önümüzdeki sekiz günlük süreçte psikolojiniz, inançlarınız, hedefleriniz konusunda mücadele etmenizi gerektirebilecek zorluk veya engellerle karşılaşabilirsiniz. Bazen işleri akışına bırakmak doğrudur ama elinizden geleni yaptığınıza emin olun.

Cuma günü itibari ile artık gündeminizde daha fazla görünüşünüz, imajınız, statünüz, yani aslında tam anlamıyla kendiniz olmaya başlayacaksınız. Bugün aynı zamanda hedeflerinize ulaşmak konusunda motivasyonunuzu ve hayal gücünüzü destekleyecek beş günlük güzel bir etkileşim de başlıyor.

Cumartesi günü seyahatler planlamaya başlayabilir, ticaretle ilgili konularda kendinize net bir yön çizebilir, bilgisine sizden daha çok güvendiğiniz insanlardan önemli destekler alabilirsiniz. Bugün yakın çevreniz veya kardeşlerinizden alacağınız haberler de keyfinizi yerine getirecek.

Pazar günü bakım yaparak ya da kendinizi geliştirmek üzere okumalar-araştırmalar yaparak haftayı tamamlayacaksınız gibi gözüküyor.

Akşam saatlerinden itibaren artık gündeminizde para ile ilgili konular daha fazla yer almaya başlayacak.