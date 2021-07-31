Türkiye Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'ya eskort şoku!

Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'ya eskort şoku!

Türkiye

Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'ya eskort şoku!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesine göre, ünlü astrolog, yazar ve yaşam koçu Arzum Koyuncu, sosyal medya işleri için Erkan Şavkın ile tanıştı. İddiaya göre Şavkın, Koyuncu’dan 2 bin lira para aldıktan sonra hiçbir şey yapmadı.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 08:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şavkın, sosyal medya işi için anlaştığı Koyuncu’nun e-mail şifresini alarak onun telefon rehberini çaldı. Koyuncu’nun Fransa’da yaşayan arkadaşı Burcu P.’nin de telefon numarasını alan Şavkın, sosyal medya hesabından bu numarayı sanki ünlü astrolog paylaşıyormuş gibi ‘Bu numara asistanım Burcu’nun numarasıdır. Eskortluk yapmaktadır. Arayın sizi...’ yazdı.

SAHTE HESAPLAR AÇTI

Şavkın’ın bununla yetinmeyip Koyuncu’nun eskort olduğuna dair sahte hesaplar açtı. Koyuncu korunma talebinde de bulundu. Talebi haklı bulan Aile Mahkemesi, Şavkın’ın 1 ay süreyle Koyuncu’ya yaklaşmamasına karar verdi. (Hürriyet)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Gelecekte daha çok yangın yaşanabilir
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yangın’a dair
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzmanlar uyarıyor: Mangal yakmayın, ateş yakmayın!