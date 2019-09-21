Ünlü basketbolcudan şaşkınlık yaratacak iddia

Dennis Rodman geçtiğimiz gün katıldığı “The Breakfast Club” adındaki radyo programında herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Dennis Rodman 90'lı yıllarda NBA'da yıldız olmuş başarılı bir basketbolcu.

NBA oyuncularının Hollywood starları gibi yaşadığı ve çok popüler olduğu 1990'larda pop yıldızı Madonna ile bir beraberlik yaşayan Rodman bu ilişkiyle ilgili kimsenin bilmedi detayları paylaştı.

Katıldığı programda 61 yaşındaki Madonna'nın birlikte oldukları dönemde şarkıcının kendisine bebek yapmak için 20 milyon dolar önerdiğini söyleyen Dennis Rodman, ünlü yıldızın bir seferinde yumurtlama döneminde kendisiyle cinsel birliktelik yaşamak için New York'tan Londra'ya özel jetiyle uçmasını sağladığını da açıkladı.

Rodman bu 20 milyon dolarlık teklifin Madonna'nın hamile kalması ve bebeğin sağlıklı şekilde doğması şartıyla yapıldığını ancak ikilinin ortak çocukları olmadığı için paranın hiç ödenmediğini söyledi.

Dennis Rodman Madonna'nın ilk çocuğu olan 22 yaşındaki Lourdes'in de aynı şekilde bir anlaşmayla dünyaya geldiğini iddia etti. Lourdes'in babası Carlos Leon ünlülerin kişisel antrenörlüğünü yapan bir spor eğitmeni ve aynı zamanda ufak tefek rollerde oynamış bir aktör.