Ünlü Bollywood yıldızı intihar etti

Dev sinema sektörü Bollywood'un ünlü yıldızı Kushal Punjabi'nin başkent Mumbai'deki evinde hayatına son verdi. Hint yetkililer, olayla ilgili şüpheli bir durum oluşmaması nedeniyle soruşturma açılmadığını ifade etti. Bir süredir depresyonla mücadele ettiği belirtilen 37 yaşındaki oyuncunun 3 yaşındaki oğluna hitaben bir de intihar notu bıraktığı öğrenildi. Punjabi, servetinin yarısını oğluna, yarısını ise ailesinin geri kalanına bıraktı. Bıraktığı intihar notunda 'ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını' belirten Punjabi, Instagram profilinde kendisini 'dans eden baba, aktör, seyahat/macera/fitness bağımlısı. Film meraklısı, kahveye bağımlısı' olarak tanımlıyordu.







