Kültür & Sanat Ünlü cazcı Manu Dibango Covid-19'a yenik düştü

Ünlü cazcı Manu Dibango Covid-19'a yenik düştü

Kültür & Sanat

Ünlü cazcı Manu Dibango Covid-19'a yenik düştü

Caz müziğin usta ismi ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango, corona virüs nedeniyle yaşamın yitirdi.

25 Mart 2020, Çarşamba 15:04 Son Güncelleme:
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Ünlü cazcı saksafon sanatçısı Manu Dibango yakalandığı corona virüs sonucu 86 yaşında hayatın kaybetti. 86 yaşındaki sanatçının, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirdiği belirtildi. Kamerun doğumlu müzisyen 1972'deki 'Soul Makossa' parçasıyla dünyaya adını duyurmuştu. Dibango, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden dünyaca ünlü ilk sanatçılardan biri oldu. Yapılan açıklamada, Dibango'nun cenazesinin en kısa zamanda, en sıkı tedbirlerle düzenleneceği açıklandı. Cazseverler, Afrika esintilerini funk ritimle harmanlayan Dibango'nun yasını tutuyor. 

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