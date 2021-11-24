Ünlü çift aynı dizide buluştu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek'in Disney Plus için çekilecek olan dizisi Kaçış'ın 26 Kasım'da sete çıkması planlanıyor. Hikayesi de Engin Akyürek'e ait dizinin kadrosuyla ilgili bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği Kaçış'ın kadrosuna Adem Yılmaz ile eşi Sezgin Uzun Bekiroğlu da katıldı. Böylece Yılmaz ve Uzun ilk kez aynı projede buluşacak. Onur Bay'ın da rol alacağı ilk sezonu 8 bölümden oluşan diziyi Ali Doğançay yazıyor.