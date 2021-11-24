Magazin Ünlü çift aynı dizide buluştu

Ünlü çift aynı dizide buluştu

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Ünlü çift aynı dizide buluştu

Başrollerini Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaşacağı Kaçış dizisinin kadrosuna ünlü oyuncu çift Adem Yılmaz ile eşi Sezgin Uzun Bekiroğlu da katıldı. İşte detaylar...

24 Kasım 2021, Çarşamba 21:35 Son Güncelleme:
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Engin Akyürek'in Disney Plus için çekilecek olan dizisi Kaçış'ın 26 Kasım'da sete çıkması planlanıyor. Hikayesi de Engin Akyürek'e ait dizinin kadrosuyla ilgili bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yağız Alp Akaydın'ın yöneteceği Kaçış'ın kadrosuna Adem Yılmaz ile eşi Sezgin Uzun Bekiroğlu da katıldı. Böylece Yılmaz ve Uzun ilk kez aynı projede buluşacak. Onur Bay'ın da rol alacağı ilk sezonu 8 bölümden oluşan diziyi Ali Doğançay yazıyor.

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