Ünlü çift Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 14 gündür ne yapıyor?
Ömür Gedik 13 yıllık hayat arkadaşı Ferhat Göçer ile karantina günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı.
29 Mart 2020, Pazar 09:03 Son Güncelleme:
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1) Yan yana oturmuyoruz. Mümkünse farklı odalarda vakit geçiriyoruz.
2) Yatak odasını ayırmadık.
3) Tabak-çatal-bardaklarımızı ayırdık.
4) Pijamayla dolaşmıyoruz. İkimiz de kıyafetimize özen gösteriyoruz. Her gün küpelerimi takıp hafif bir makyaj yapıyorum.
5) Ferhat bu süreçte harika bir aşçı oldu. Muzlu, cevizli, fındıklı ekmekler yapıyor.