Magazin Ünlü çift Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 14 gündür ne yapıyor?

Ünlü çift Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 14 gündür ne yapıyor?

Magazin

Ünlü çift Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 14 gündür ne yapıyor?

Ömür Gedik 13 yıllık hayat arkadaşı Ferhat Göçer ile karantina günlerini nasıl geçirdiklerini anlattı.

29 Mart 2020, Pazar 09:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

1) Yan yana oturmuyoruz. Mümkünse farklı odalarda vakit geçiriyoruz.

2) Yatak odasını ayırmadık.

3) Tabak-çatal-bardaklarımızı ayırdık.

4) Pijamayla dolaşmıyoruz. İkimiz de kıyafetimize özen gösteriyoruz. Her gün küpelerimi takıp hafif bir makyaj yapıyorum.

5) Ferhat bu süreçte harika bir aşçı oldu. Muzlu, cevizli, fındıklı ekmekler yapıyor.


İlgili Haberler
Ömür Gedik: Şort çıkışım saçmaydıÖmür Gedik: O kadınları hemcinsim saymıyorum


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
29 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Hadi “Evde Kal”ın ve bize anılarınızı anlatın
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüse meydan okuyan Aydemir Akbaş pişman oldu