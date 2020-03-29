Ünlü çift Ferhat Göçer ve Ömür Gedik 14 gündür ne yapıyor?

1) Yan yana oturmuyoruz. Mümkünse farklı odalarda vakit geçiriyoruz.

2) Yatak odasını ayırmadık.

3) Tabak-çatal-bardaklarımızı ayırdık.

4) Pijamayla dolaşmıyoruz. İkimiz de kıyafetimize özen gösteriyoruz. Her gün küpelerimi takıp hafif bir makyaj yapıyorum.

5) Ferhat bu süreçte harika bir aşçı oldu. Muzlu, cevizli, fındıklı ekmekler yapıyor.







