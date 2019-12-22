Ünlü çifte reklam teklifi

2015 yılında birlikte reklam filminde oynayan Kenan Doğulu ve Beren Saat’e aralarındaki buzların erimesinin ardından, yeniden reklam teklifleri yağmaya başladı. Aldığım duyuma göre, ünlü bir mücevher markası, çiftle iletişime geçmiş. Birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklif götürülen ikili, şu an düşünme aşamasındaymış.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikte oynadıkları mücevher reklamından 3.5 milyon lira kazanmıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu’ya yapılan teklifin 5 milyon lira olduğu konuşuluyor.
Tarkan’ın yılbaşı listesi
Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta, Elexus Otel’de sahneye çıkacak ve iki milyon lira kazanacak olan Tarkan’ın, o gece için isteklerini öğrendim. Megastarın taleplerini sizin için listeledim. İşte 2020’ye Kıbrıs’ta “Merhaba” diyecek Tarkan’ın yılbaşı listesi:
- Tarkan, geceliği 30 bin lira olan kral dairesinde konaklayacak.
- Bu dairede eşi ve kızı Liya ile birlikte kalacak.
- Liya’nın bakıcısı için de bir oda tahsis edilecek.
- Kral dairesinin kapısında iki garson ve iki koruma olacak.
- Bir VIP minibüs, otelin kapısında hazır bekletilecek.
- Odada Liya’nın oyun oynaması için bir oyun alanı da kurulacak.
- Tarkan’ın konserini şarkıcının ve eşi Pınar Tevetoğlu’nun aileleri de izleyecek. Aileleri için de otelde oda ayarlanacak.