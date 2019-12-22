Ünlü çifte reklam teklifi

2015 yılında birlikte reklam filminde oynayan Kenan Doğulu ve Beren Saat’e aralarındaki buzların erimesinin ardından, yeniden reklam teklifleri yağmaya başladı. Aldığım duyuma göre, ünlü bir mücevher markası, çiftle iletişime geçmiş. Birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklif götürülen ikili, şu an düşünme aşamasındaymış.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, birlikte oynadıkları mücevher reklamından 3.5 milyon lira kazanmıştı. Beren Saat ile Kenan Doğulu’ya yapılan teklifin 5 milyon lira olduğu konuşuluyor.

Tarkan’ın yılbaşı listesi

Yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta, Elexus Otel’de sahneye çıkacak ve iki milyon lira kazanacak olan Tarkan’ın, o gece için isteklerini öğrendim. Megastarın taleplerini sizin için listeledim. İşte 2020’ye Kıbrıs’ta “Merhaba” diyecek Tarkan’ın yılbaşı listesi: