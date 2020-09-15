Magazin Ünlü çifte şok mesaj: Bu aşkta sen yanarsın

Ünlü çifte şok mesaj: Bu aşkta sen yanarsın

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Ünlü çifte şok mesaj: Bu aşkta sen yanarsın

ABD’de ‘Clevaland Cavaliers’ basketbol takımında oynayan Cedi Osman bu yaz Ebru Şahin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

15 Eylül 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Şahin’in, Mardin’deki dizi çekimleri başlayınca çift ayrı düştü. Aralık ayına kadar Türkiye’de kalacak Cedi Osman sevgilisini ziyarete gitti.

Mardin’den aşk karesi paylaştı. Ancak fanatik hayranları, basketbolcuya şöyle mesajlar yazdı:

Yakında bu kareleri silersin”, “Bu aşkta yanan sen olacaksın” “ABD’ye gidince unutursun.”


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