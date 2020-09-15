Ünlü çifte şok mesaj: Bu aşkta sen yanarsın

Şahin’in, Mardin’deki dizi çekimleri başlayınca çift ayrı düştü. Aralık ayına kadar Türkiye’de kalacak Cedi Osman sevgilisini ziyarete gitti.

Mardin’den aşk karesi paylaştı. Ancak fanatik hayranları, basketbolcuya şöyle mesajlar yazdı:

“Yakında bu kareleri silersin”, “Bu aşkta yanan sen olacaksın” “ABD’ye gidince unutursun.”







