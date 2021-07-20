Ünlü çiftin bayramlaşma videosu gündem oldu
Müjde Uzman ile YouTuber Oğuzhan Uğur'un bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Oğuzhan Uğur, Müjde Uzman'a elini öptürdükten sonra yanaklarından ve alnından öptü.
20 Temmuz 2021, Salı 20:33 Son Güncelleme:
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Bir ay önce gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sosyal medya paylaşımıyla ilan eden Müjde Uzman - Oğuzhan Uğur çiftinin bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Elini öpen Müjde Uzman'ı daha sonra iki yanağından ve alnından öpen Oğuzhan Uğur, arka planda Türklük sembolleri kullandı.
Oğuzhan Uğur'un takipçileri yorumlarında çiftin birbirlerine çok yakıştığını ifade ederken mutluluklarının daim olmasını diledi.
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