Ünlü çiftin bayramlaşma videosu gündem oldu

Bir ay önce gözlerden uzak yaşadıkları aşklarını sosyal medya paylaşımıyla ilan eden Müjde Uzman - Oğuzhan Uğur çiftinin bayramlaşma videosu sosyal medyada gündem oldu. Elini öpen Müjde Uzman'ı daha sonra iki yanağından ve alnından öpen Oğuzhan Uğur, arka planda Türklük sembolleri kullandı.

Oğuzhan Uğur'un takipçileri yorumlarında çiftin birbirlerine çok yakıştığını ifade ederken mutluluklarının daim olmasını diledi.







