Ünlü çiftin mutlu günü
'Little Mix'in solistlerinden Leigh-Anne Pinnock, anne olacağını açıkladı. Sosyal medya sayfasından karnı burnunda pozlarını yayınlayan Pinnock, bebeğine, "Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek seslendi.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 13:06 Son Güncelleme:
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Uzun süredir futbolcu Andre Gray ile aşk yaşayan İngiliz şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Gray ile birlikte objektif karşısına geçen Pinnock, anne olacağını duyurdu. Hamileliğini uzun bir süre saklayan 29 yaşındaki şarkıcı, karnı burnunda pozlarını yayınladı.
Leigh-Anne Pinnock, gönderisinde, "Bu anı o kadar uzun zamandır hayal ettik ki rüyanın sonunda gerçekleştiğine inanamıyorum... Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.