Ünlü çiftin mutlu günü

Uzun süredir futbolcu Andre Gray ile aşk yaşayan İngiliz şarkıcı Leigh-Anne Pinnock, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Gray ile birlikte objektif karşısına geçen Pinnock, anne olacağını duyurdu. Hamileliğini uzun bir süre saklayan 29 yaşındaki şarkıcı, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Leigh-Anne Pinnock, gönderisinde, "Bu anı o kadar uzun zamandır hayal ettik ki rüyanın sonunda gerçekleştiğine inanamıyorum... Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.