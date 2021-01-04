Türkiye Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'

Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'

Türkiye

Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıl önce evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz’ın kendisini 'kıdemli bakıcı' olarak gördüğünü, sürekli psikolojik baskı uyguladığını ve aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

04 Ocak 2021, Pazartesi 08:16 Son Güncelleme:
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Çocuğunun velayetini isteyen ünlü diyetisyen eşinden 2 milyon lira tazminat ve kendisi için 10 bin, çocuğu için de 15 bin lira nafaka istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinin sürekli kendisine “Geri zekalı ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur! Zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum” diyerek hakaret ettiğini anlattı.

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Eşine 1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise fiziksel şiddete maruz kaldığını, sürekli aşağılandığını ve eşinin sürekli kendisinden maddi talepte bulunduğunu öne sürdü. 


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