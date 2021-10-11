'Poyraz Karayel' ve 'Hayat Yolunda' gibi dizilerde kameraman yardımcısı olarak çalışan Serkan Topal'ı (25), bıçaklayarak öldürdükten sonra yakmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan Muhammed Derviş (25), kuzeni Zeynel Nevruz (18) ve tutuksuz Hülya S. (34) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Muhammed Derviş ifadesinde, 'Öldükten sonra evdeki streç film ile naylona sardım. Çukur kazıp gömmek istedik ancak başaramadık. Yolda giderken kazma ve kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerindeki bir lastikçiden de eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak yaktık.' dedi.

Olay, 2020'nin Kasım ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangın ihbarı üzerine gittikleri ormanda bir cesetle karşılaştı. İncelemenin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişeleri bulan ekipler, mahallelinin ifadesine başvurdu. Bir kişinin siyah renkli bir otomobilin akşam saatlerinde şüpheli şekilde çevrede dolaştığını söylemesi üzerine ekipler, araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerindeki su şişelerin de 5 kilometre uzaklıktaki bir marketten alındığının tespit edilmesiyle ekipler, güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde 3 kişinin siyah renkli bir otomobil ile gelip, aynı marka sudan aldıkları tespit edildi. Araçtakileri Muhammed Derviş, kuzeni Zeynel Nevruz ve kız arkadaşı Hülya S. olduğunun belirlenmesiyle şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

'CESEDİ NAYLONA SARIP, 1 GÜN EVDE BEKLETTİK, DAHA SONRA YAKTIK’

Muhammed Derviş ifadesinde kuzeni Zeynel Nevruz ile arkadaşı Serkan Topal'ı öldürdüğünü itiraf etti. Derviş, Topal'ı streç filme sarıp 1 gün evde beklettiklerini ve daha sonra cesedi yaktıklarını belirterek şunları söyledi:

"Vanimehmet Mahallesi'ndeki evimde birlikte alkol aldık. Serkan Topal isimli arkadaşım ile borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Sinirlerime hakim olamayarak, masanın üzerindeki bıçağı alıp, sırtından bıçakladım. Öldükten sonra evdeki streç Film ile naylona sardım. Ceset ile ne yapacağımı bilmediğim için 1 gün evde beklettim. Daha sonra kuzenim ile birlikte gömmeye karar verdik. Eniştemin arabasına cesedi yükledik ve gömmek için Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkisine götürdük. Çukur kazıp gömmek istedik ancak başaramadık. Yolda giderken kazma ve kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerindeki bir lastikçiden de eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak yaktık. Sonra oradan uzaklaştık."

İşlemlerinin ardından Derviş ile Nevruz adliye sevk edilip tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan iddianamede Muhammed Derviş, Zeynel Nevruz ile Hülya S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan, ömür boyu hapis cezası istemiyle Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına ilerki günlerde başlanacak.



