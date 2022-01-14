Türkiye Ünlü dizinin çekildiği tarihi mekanda korkutan yangın!

Ünlü dizinin çekildiği tarihi mekanda korkutan yangın!

Türkiye

Ünlü dizinin çekildiği tarihi mekanda korkutan yangın!

Fatih'e bağlı Balat'ta Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşandı.

14 Ocak 2022, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
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Fatih Balat'ta bulunan 2 katlı binada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çukur dizisinin kahvehane çekimlerinin de yapıldığı binayı kısa sürede alevler sardı. Mahallede bu sırada büyük panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı öne sürülürken itfaiyenin soğutma çalışması yaptı


Mahalle sakini Özkan Kılıç, "Ne olduğunu anlamadık. Çukur dizisini çekildiği yerde yangın çıkmış. İtfaiyeler geldi. Şimdi müdahale ediyorlar. Çekimler bitmişti zaten. Anı olarak kullanılıyordu. Yukarıdan çıktığını söylüyorlar. Ev olarak kullanılıyordu yukarısı. Kahve sahibinin eviydi" dedi.

Hikmetullah Gündağ ise, "Kahve sahibi arkadaşımız elektrik gidince 'Şalteri kaldırsanıza' dedi. Şalteri kaldırınca evin tutuşmaya başladığını söyledi. Ev yanmaya başladı. Kendini dışarı attı. Mahsur kalan yoktu. Yangın yandaki birkaç binaya da sıçradı" dedi

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