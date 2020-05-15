Avrupa ‘da ve Türkiye ‘de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , uzun yıllardır yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun , ’Base Rock’ isimli şarkısını çıkardı. Corona dönemi basladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Onur Suygun; Türkçe Pop’tan sonra en sevdiğim müzik türü dediği House Müziği’ni secti.

Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından ‘’Base Rock’’ adlı şarkımı sizlerin huzuruna sunuyorum dedi. Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı Dj Onur Suygun; önümüzdeki günlerde de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını belirtti. Onur Suygun ‘un yeni şarkısı ve video klibi ‘Base Rock’ Spotify, YouTube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.