Ünlü DJ'den yeni single Base Rock yayınlandı!
Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan, YouTube'da 9 milyona ulaşan Umut Timur ile yaptığı single çalışması ile beğenilen, Ömer Topçu ile İzel ‘in ‘Dayanamam’ adlı şarkısını tekrar coverlayan genç ve başarılı Dj Onur Suygun pandemi dönemini boş geçirmedi. 'Base Rock' adını verdiği single çalışmasını video klibiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.
15 Mayıs 2020, Cuma 13:05 Son Güncelleme:
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Avrupa ‘da ve Türkiye ‘de performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , uzun yıllardır yaptığı başarılı çalışmalarla isminden söz ettiren Onur Suygun , ’Base Rock’ isimli şarkısını çıkardı. Corona dönemi basladığından beri müziğe odaklanan ve daha farklı müzikler yapma kararı alan Onur Suygun; Türkçe Pop’tan sonra en sevdiğim müzik türü dediği House Müziği’ni secti.
Yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından ‘’Base Rock’’ adlı şarkımı sizlerin huzuruna sunuyorum dedi. Sevenlerinden tam not alan genç ve yakışıklı Dj Onur Suygun; önümüzdeki günlerde de yeni çalışmalarını dinleyici ile paylaşacağını belirtti. Onur Suygun ‘un yeni şarkısı ve video klibi ‘Base Rock’ Spotify, YouTube ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.