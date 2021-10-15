Ünlü ebeveyn eğitmeni yarın Türk annelerle buluşuyor

ÇOCUK EĞİTİMİNDE UZMAN İSİMLERİN BULUŞMA NOKTASI: MOMTALKS

Dünyanın önde gelen dijital sağlık uzmanlarından Avustralyalı Dr. Kristy Goodwin, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu Momtalks’ta Türk annelerle online ortamda bir araya gelecek. “Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek” adlı kitabıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Goodwin, yarın katılacağı oturumda ebeveynlere çocuklarının gelişiminde teknolojiyi nasıl doğru şekilde kullanacaklarının ipuçlarını anlatacak. 2016 yılında yayınlanan “Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek” (Raising Your Child in a Digital World) adlı kitabıyla uluslararası üne kavuşan Goodwin, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Momtalks etkinliği öncesinde açıklamalarda bulundu. Günümüzde çocukları dijital ortamdan uzak tutmanın mümkün olmadığının altını çizen Goodwin, “Çocuklarımızı dijital dünyanın kötülüklerinden korumak için onları teknolojiden uzak şekilde yetiştirmek kesinlikle çözüm değil” diye konuştu. Dijital dünyanın, doğru kullanıldığında çocukların eğitiminde son derece önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Goodwin, “Teknoloji sayesinde, örneğin sanal gerçeklik yardımıyla günümüzde küçük çocuklara soyut matematik ve bilim kavramlarını rahatlıkla öğretebiliyoruz” dedi.

BİLİNÇSİZ TEKNOLOJİ KULLANIMINI YABANA ATMAYIN

Teknolojinin bilinçsiz ve uygunsuz şekilde kullanılması halinde çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini hatırlatan Goodwin, “Çocukları dijital çağın olumsuzluklarından korumak için bilinçli ve teknoloji konusunda bilgili ebeveynlere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Ebeveynlerin çocuklarına teknoloji kullanımı konusunda sınırlar koyması gerektiğini belirten Goodwin, “Anne ve babalar, çocukların çevrim içi geçirdikleri zaman kadar, fiziksel hareket, oyun, kaliteli yemek ve başkalarıyla sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarına da zaman ayırdıklarından emin olmalı” dedi.