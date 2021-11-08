Sosyal Yaşam Ünlü eğlence merkezi NINJAGO® temalı yeni etkinlik alanlarını ziyarete açtı

Ünlü eğlence merkezi NINJAGO® temalı yeni etkinlik alanlarını ziyarete açtı

Sosyal Yaşam

Ünlü eğlence merkezi NINJAGO® temalı yeni etkinlik alanlarını ziyarete açtı

Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul'daki merkezinde de LEGO® NINJAGO® serisinin onuncu yılını kutlayan ünlü eğlence merkezi yeni etkinlik alanını ziyarete açtı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 13:25 Son Güncelleme:
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Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle hazırlanan altı adımlı görevin yanı sıra çocukların kendi tasarımlarını hazırlayıp sergileyebildikleri modellerin gücünü halat (zipline) ile test ettikleri ve stop-motion tekniğiyle videolar çektikleri oyun alanları içeren LEGOLAND® Discovery Centre NINJAGO®'nun onuncu yılını Master WU'nun ‘Altın Tılsım' (Golden Amulet) teması ile hazırlanan yeni etkinlik alanlarıyla kutlamaya devam ediyor.

 ”Altın Tılsım”ı kazanmak için 6 erdeme sahip olmak gerekiyor!

Oyun alanı çocuklara Master Wu'nun görevleriyle ‘6 erdem' ile ilgili de farkındalık kazandırıyor. 6 farklı video ile “cesaret, dürüstlük, bilgelik, cömertlik, denge, merak” erdemlerini kazanan çocuklar Altın Tılsım ödülünün sahibi oluyor.

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