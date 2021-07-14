Ünlü fenomenden acı haber! Bu fotoğraflar sonu oldu…

Hong Konglu Instagram fenomeni Sofia Cheung, en çok beğeniyi toplayacak fotoğrafların peşinde koşarken canından olan son kurban oldu...

Instagram'da paylaştığı ve her biri farklı şelale, uçurum, kayalık gibi yerlerde çekilmiş etkileyici fotoğraflarla ünlenen ve bu fotoğrafları için hiçbir tehlikeden çekinmeyen genç kadın bu kez kadere yenildi ve şelalede poz vererek selfie çekmeye çalışırken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Dünyayı şoke eden olay geçen cumartesi günü Sofia Cheung ve arkadaşları Ha Pak Lai parkına gittiğinde yaşandı. The Sun'da yer alan habere göre bir şelalelin ucunda selfie çekmek isteyen sosyal medya yıldızı ayağı kayınca dengesini kaybetti ve şelalenin bitiminde yer alan havuza çakıldı.

Sofia Cheung'un dehşete kapılan arkadaşları hemen ambulans çağırdı ve kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Cheung hastaneye vardığında hayatını kaybetti.

Günü üç arkadaşıyla Ha Pak Lai doğa parkında geçiren ancak hayatını kaybedeceğinden habersiz olan talihsiz fenomen, Instagram sayfasında yürüyüş, kano, keşif, açık hava etkinlikleri ve fotoğrafçılığı tutkuları olarak sıralamıştı.

Sofia'nın 6 bin 314 takipçisi olan hesabından paylaşılan son fotoğraf, 9 Temmuz'da yayınlandı. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları ve takipçilerini, Sofia'nın sayfasını mesaj yağmuruna tuttu.