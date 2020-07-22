Magazin Ünlü futbolcu Ryan Donk, ofsayta düştü

Ünlü futbolcu Ryan Donk, ofsayta düştü

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Ünlü futbolcu Ryan Donk, ofsayta düştü

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, önceki gece katıldığı tekne partisinden iki genç kadınla ayrıldı. Karşısında bir anda muhabirleri bulunca panikleyen futbolcu, kadınları bırakıp koşmaya başladı, ara sokaklarda gözden kayboldu.

22 Temmuz 2020, Çarşamba 08:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, önceki gece Kuruçeşme’den denize açılıp Boğaz turuna çıkan bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Donk, gece yarısı Arnavutköy iskelesine yanaşan lüks tekneden iki genç kadınla birlikte indi. Evli ve bir çocuk babası olan futbolcu, kadınlardan biriye el eleydi.

İzini kaybettirdi

Karşısında bir anda objektifleri bulunca panikleyen Ryan Donk, kadınları orada bırakıp ara sokaklara doğru koşmaya başladı. Muhabirleri peşinden koşturan Donk, izini kaybettirmeyi başardı. Teknede birlikte eğlendiği iki kadın ise futbolcunun cipine binerek uzaklaştı.

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