Kültür & Sanat Ünlü gitarist Jeff Labar hayatını kaybetti

Ünlü gitarist Jeff Labar hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Ünlü gitarist Jeff Labar hayatını kaybetti

1980'li yılların ünlü hard rock grubu Cinderella'nın gitaristi Jeff Labar 58 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, ünlü gitaristin oğlu doğruladı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 17:25 Son Güncelleme:
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1980'li yılların ünlü hard rock grubu Cinderella'nın gitaristi Jeff Labar 58 yaşında hayatını kaybetti. Haberi, ünlü gitaristin oğlu doğruladı. Ünlü hard rock grubu Cinderella’nın gitaristi Jeff Labar hayatını kaybetti. 58 yaşında hayata veda eden Labar’ın ölüm nedeni bilinmezken, haberi, ünlü gitaristin oğlu sosyal medyada doğruladı. Labar’ın ilk eşi Gaile Labar-Bernhardt, TMZ’ye konuşarak, ünlü gitaristin Nashville’deki dairesinde cansız bedeninin bulunduğunu belirti. Amerikalı hard rock grubu Cinderella, 1980’lerde büyük bir hayran kitlesi edindi. Labar, gruba 1985 yılında gitarist Michael Schermick’in yerine katıldı ve grubunun dört stüdyo albümünde yer aldı. Grubun ilk iki albümü 1986’da çıkan Night Songs ve 1988’de çıkan Long Cold Winter, üçer milyonluk satışlar yaparak döneme damga vurdu.

1990'LARIN BAŞINDA DAĞILDILAR

Hard rock’ın popülaritesinin bitmesiyle grubun estirdiği rüzgar da söndü. Cinderella müzisyenleri çalmaya devam etse de 1990’ların başında dağıldılar. 1996’da yeniden bir araya gelerek konserler verdiler ancak 1994’te çıkardıkları Still Climbing’den sonra bir daha albüm çıkarmadılar.

Cinderella, 2014’teki ‘Monsters of Rock Cruise’ adlı konser etkinliğinde yer aldıktan sonra yeniden ortadan kayboldu. Jeff Labar, One For The Road adlı bir de solo albüm çıkardı.

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