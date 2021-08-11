Futbol Ünlü hoca açıkladı: David Luiz Türkiye'ye gidecek

Ünlü hoca açıkladı: David Luiz Türkiye'ye gidecek

Futbol

Ünlü hoca açıkladı: David Luiz Türkiye'ye gidecek

Arsenal'den ayrılan yaşındaki David Luiz yeni takımını arıyor. Adana Demirspor ile adı ciddi şekilde anılan Brezilyalı stoper için Jorge Jesus'tan da yorum geldi. Benfica'nın hocası, Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşündüğünü açıkladı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 10:54 Son Güncelleme:
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Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan David Luiz'i transfer edip etmeyecekleri sorulan Benfica teknik direktörü Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen ve flaş transferler yapan Adana Demirspor ve Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anılıyor.


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