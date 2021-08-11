Spartak Moskova ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçından sonra konuşan David Luiz'i transfer edip etmeyecekleri sorulan Benfica teknik direktörü Jorge Jesus "Emin olmayarak söylüyorum ki aramıza dönmeyecek. David Luiz'in Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum. Ben ve taraftarlar onu çok seviyoruz. Sadece geçmişi değil yetenekleri yüzünden. Ancak artık Benfica'da yer bulabileceğini düşünmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı, 26 yıl sonra Süper Lig 'e yükselen ve flaş transferler yapan Adana Demirspor ve Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile anılıyor.



