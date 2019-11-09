Demet Özdemir’in, kazandığı parayla yeni bir araç almak için galeriye gittiği ve yetkililerden şoke edecek bir istekte bulunduğu iddia edildi.

Fiyatı yüksek geldi

Oyuncunun, 700 bin TL değerindeki Mercedes marka otomobili çok beğendiği ve satın almak istediği öğrenildi. Ancak fiyat Demet Özdemir’e yüksek geldi.

Demet Özdemir, devreye firma yetkililerini tanıyan bir oyuncu arkadaşını soktu.

'600 bin TL'ye alırız'

Aracı kişi yetkiliyle telefonda “Araç yeni geldi, biliyoruz. Fiyat biraz fazla... Demet için ünlü indirimi yapabilir misiniz? 600 bin TL’ye alırız” diyerek, ricada bulundu.

Yanıt olumsuz olunca Demet Özdemir, otomobili almaktan vazgeçti. (Milliyet/ Cadde)





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