Ünlü Influencer Tuana Yücel yeni eve taşındı: Pandemide bunaldım
Pandemi döneminde apartman dairesinde uzun süre vakit geçirmekten bunaldığını ifade eden sosyal medya fenomeni Tuana Yücel müstakil eve taşındı. Yeni evin tüm iç dizaynı ve tasarımıyla kendisi ilgilenen ünlü blogger ve girişimci pandemi dönemini bu şekilde verimli geçirdiğini söylüyor.
16 Eylül 2020, Çarşamba 14:57 Son Güncelleme:
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Deniz aşığı olduğunu hatta üniversitelerini dahi tercih etmesindeki sebeplerden en önemlisinin deniz görmesi olduğunu ifade eden Tuana Yücel yeni evinin deniz manzarasını sık sık takipçileri ile paylaşıyor. İskandinav tarz evleri sevdiğini ifade eden Tuana Yücel, yeni evindeki tasarımları yurt dışındaki sosyal medya dizayn hesaplarından ilham alarak yaratmış.
Minimal ve klasik tasarımlar elde etmek için ev içerisinde ahşap, bahçede ise bambu kullanıma ağırlık veren ünlü blogger; starliçe, monstera gibi egzotik bitkiler ve son dönemlerde moda olan paletleri kullanarak eve İskandinav bir hava kattığını ifade ediyor.
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