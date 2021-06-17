Ekonomi Ünlü iş adamı Kerim Gözalan hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Kerim Gözalan hayatını kaybetti

Ekonomi

Ünlü iş adamı Kerim Gözalan hayatını kaybetti

Türkiye’ye onlarca markayı getiren duayen iş adamı Kerim Gözalan yaşamını yitirdi.

17 Haziran 2021, Perşembe 16:54 Son Güncelleme:
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Gözalan Group kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gözalan hayatını kaybetti.

1969 yılında Almanya’da temelleri atılan, farklı sektörlerde 10’un üzerinde marka yatırımına sahip Gözalan Group şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gözalan 16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

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