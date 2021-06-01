Ekonomi Ünlü iş adamı motosikletçiler için mağaza zinciri açıyor

Ünlü iş adamı motosikletçiler için mağaza zinciri açıyor

Ekonomi

Ünlü iş adamı motosikletçiler için mağaza zinciri açıyor

İş adamı Yakup Sabancı, Türkiye genelinde motosikletçilerin ürün ve servis alabileceği mağazaları devreye almayı hedefliyor.

01 Haziran 2021, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Satışın yanı sıra motosiklet dünyasında en önemli faktörlerinden biri de “servis hizmeti”.  İş adamı Yakup Sabancı’nın Türkiye genelinde motosikletlerin bakım, onarım veya parça değişimlerinin gerçekleşeceği mağaza zinci kurma kararı aldı. “Yasco Motorsports” adı verilecek mağazalarının motosiklet satışı ve servisinde organize perakende kanalı olarak devreye girmesi hedefleniyor. 

İLK ÖRNEK İSTANBUL’DA  

İlk franchise örnek mağazasının İstanbul’da açıldığını kaydeden Birlas Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ 2021’de 10 daha sonra ise 30 mağazaya kadar çıkacaklarını söyledi.  Demirdağ mağazalarda motosiklet zinciri, balata, filtre, aksesuar gibi 2 tekerlekle ilgili her tür ürünün yer alacağını, önümüzdeki günlerde elektrikli scooter, ATV lastikleri, bisiklet ekipmanlarının da devreye girmesinin planladığını vurguladı.

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