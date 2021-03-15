Ünlü iş adamının 2 aylık oğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Bolu’da kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
15 Mart 2021, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
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Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 2 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, iki haftadan beri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da 2 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.
Murat KÜÇÜK/DHA
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