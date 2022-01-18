Türkiye Ünlü iş insanı çıktı! Bankanın önünde milyonluk vurgun!

Ünlü iş insanı çıktı! Bankanın önünde milyonluk vurgun!

Türkiye

Ünlü iş insanı çıktı! Bankanın önünde milyonluk vurgun!

Beylikdüzü'nde, bankadan para çektikten sonra cipin içinde darp edilen kişi ünlü iş insanı çıktı. 2 şüpheli 100 bin doları çalıp otomobille kaçtı.

18 Ocak 2022, Salı 16:15 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü'nde, 2 şüpheli bankadan para çeken kişiyi takip edip, cipinin içinde darp etti. 100 bin doları da alıp otomobille kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına da yansıdı. Öte yandan gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü iş insanı N.K olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Beylikdüzü kesimi yanyolunda bulunan bir bankanın önünde yaşandı. İddiaya göre şüpheliler, bir bankadan çektiği 100 bin doları başka bir bankaya yatırmaya gelen kişiyi takip etti.



ARACIN ÖN KAPISINI AÇIP DARP ETTİLER

Adamın cipini park etmesinden faydalanan 2 kişi, aracın ön kapılarını açıp saldırmaya başladı. Güpegündüz onlarca kişiye aldırmadan aracın içinde paranın sahibini darbeden 2 saldırgan, araçtaki 100 bin doları da alıp kendi otomobillerine binerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralanan kişiyi ambulansa aldı. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan gasp anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere 2 şüphelinin, araç içindeki kişi darp edip daha sonra da otomobile binerek kaçmaları ve 2 vatandaşın peşinden gitmesi yansıdı.

ÜNLÜ İŞADAMI ÇIKTI

Beylikdüzü'nde bir banka şubesi önünde aracı içerisinde gaspa uğrayan ve 100 bin doları çalınan kişinin ünlü iş insanı N.K olduğu ortaya çıktı.

N.K olaydan sonra polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gaspçıların eşkalini belirledi. Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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