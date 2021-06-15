Son dakika haberi...Bodrum’da da turizm yatırımları olan Sub Karaköy’ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Özgöçer’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

YAKINLARI POLİSİ ARADI

İstanbul ve Bodrum'da turizm işiyle uğraşan iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'in de eski sevgilisi olan Özgöçer'den haber alamayan yakınları, 19 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu. İstanbul Cihangir'deki eve giden emniyet görevlileri, Özgöçer'in cansız bedeni ile karşılaştı.

FIRAT ÖZGEÇER NASIL ÖLDÜ? İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Yapılan ilk incelemede 38 yaşındaki iş insanının ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğine yönelik tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Ölüm haberi sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.



