Türkiye Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer ölü bulundu! Sosyete şokta! İntihar mı cinayet mi?

Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer ölü bulundu! Sosyete şokta! İntihar mı cinayet mi?

Türkiye

Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer ölü bulundu! Sosyete şokta! İntihar mı cinayet mi?

Ünlü iş insanı Fırat Özgöçer'in cansız bedeni Cihangir’deki evinde bulundu. Sub Karaköy’ün kurucusu olan Fırat Özgeçer'in Bodrum’da da turizm yatırımları vardı. Özgöçer intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Savcılık, Özgöçer’in sır ölümüyle ilgili harekete geçti.

15 Haziran 2021, Salı 08:58 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Bodrum’da da turizm yatırımları olan Sub Karaköy’ün kurucusu iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Özgöçer’in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

YAKINLARI POLİSİ ARADI

İstanbul ve Bodrum'da turizm işiyle uğraşan iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir'deki evinde ölü bulundu. Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'in de eski sevgilisi olan Özgöçer'den haber alamayan yakınları, 19 Mayıs'ta polise ihbarda bulundu. İstanbul Cihangir'deki eve giden emniyet görevlileri, Özgöçer'in cansız bedeni ile karşılaştı.

FIRAT ÖZGEÇER NASIL ÖLDÜ? İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Yapılan ilk incelemede 38 yaşındaki iş insanının ölümü şüpheli bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özgeçer'in intihar mı ettiği, yoksa bir cinayete mi kurban gittiğine yönelik tüm soru işaretlerinin soruşturma kapsamına alındığı bildirildi. Ölüm haberi sosyete ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

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