Türkiye Ünlü iş insanı, Sarıyer'de kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

Ünlü iş insanı, Sarıyer'de kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

Türkiye

Ünlü iş insanı, Sarıyer'de kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

Ünlü iş insanı Moiz Mitrani, sahibi olduğu Kurtuluş Finans ve Danışmanlık Şirketi için Sarıyer'de bulunan bir villayı kiraladı. İddiaya göre, kira ödemediği için ev sahibi ile tartışan Mitrani, villayı terk ederken kapı tokmağını bile yanında götürmüş.

24 Kasım 2020, Salı 10:04 Son Güncelleme:
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İş insanı Moiz Mitrani sahibi olduğu Kurtuluş Finans ve Danışmanlık Şirketi için Sarıyer'de bulunan bir villayı kiraladı. Lüks villayı şirket olarak kullanan Mitrani kira ve aidat ödemelerinde aksaklık yapınca ev sahibi ile tartışmaya başladı.

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Ev sahibi Müge Ç., iş insanının villayı terk etmesini isteyince başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre Moiz Mitrani villayı terk ederken elektrik prizlerinden, yerde bulunan parkelere kadar söküp götürünce ev sahibi savcılığa başvurarak iş insanı hakkında şikâyetçi oldu.

Her şey kira ve aidat ödememe ile başladı  

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre genç kadın tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde yaşanan olay şöyle anlatıldı:

"Moiz Mitrani finans şirketi için Sarıyer'de bulunan villayı kiralamak istedi. Taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi gereğince binanın aidatı ve kira ödemesinde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine kendisine noter onaylı ihtarname gönderilmesine rağmen Mitrani, 23 aylık aidat ve 4 aylık kira borcunu ödemedi."

Kapı tokmağını bile yanında götürmüş 

Moiz Mitrani'nin villayı boşalttığını, anahtarı da şoförü ile gönderdiği anlatılan şikayet dilekçesinde ev sahibinin kontrole gittiğinde, evin taşınmazı olarak bulunan bulaşık makinesi, şömine, klima, kombi, ahşap parkeler, duşa kabin hatta kapı tokmaklarının bile yerinde olmadığını fark etti. Son dakika ayrıntılarına ulaşılan dosyaya göre ev sahibi Müge Ç., evinin talan edildiğini anlattığı dilekçede Moiz Mitrani'nin yargılanmasını talep etti.

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