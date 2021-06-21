Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle evinde bir kuryeyi saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, sevgilisi Hüseyin Sami Yüzer ve şoförleri Veysel Güven’in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İkinci duruşmada karar veren mahkeme Hüseyin Yüzer ve Veysel Güven’in tüm suçlardan beraatine karar verdi. İpek Hattat ise, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Hattat hakkında verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"SESİNİ BİRAZ YÜKSELTSE KOMŞULAR DUYABİLİRDİ"

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer, Veysel Güven katılmadı. Müşteki Renas Demirbaş ise duruşmada hazır bulundu. Sanık avukatlarının son savunmalarını yaptığı duruşmada İpek Hattat’ın avukatı Serdar Öktem, evdeki kamera görüntülerine göre müşteki Renas Demirbaş’ın bir süre mutfakta yalnız oturduğunu ve istese dışarı çıkabileceğini söyledi. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun oluşmadığını söyleyen avukat Öktem, “Rahat rahat dışarı çıkabilirdi. Sesini biraz yükseltse komşulara duyurabilirdi” dedi.

1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Söz verilen Müşteki Renas Demirbaş ise önceki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek, şikayetinin devam ettiğini söyledi. Alınan beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Hüseyin Yüzer ve Veysel Güven’in tüm suçlardan beraatine karar verdi. Mahkeme İpek Hattat hakkında ise, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma”, “mala zarar verme” ve “hakaret” suçlarından 1 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ve bin 500 lira para cezasına hükmetti. Hattat hakkındaki, “yağma” suçlamasından ise beraat etti. Mahkeme Hattat hakkında verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr