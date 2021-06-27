Ünlü isimden üzücü haber!

Kocamın Ailesi ve Kuruluş Osman dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren genç oyuncu Buse Arslan'dan ayrılık haberi geldi. Hürriyet'in haberine göre; 5 yıl önce iş insanı Kazım Akdeniz ile evlenen Arslan, eşinden boşandı. Alınan bilgiye göre çift, anlaşmalı olarak ayrıldı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.