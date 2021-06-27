Magazin Ünlü isimden üzücü haber!

Ünlü isimden üzücü haber!

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Ünlü isimden üzücü haber!

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu Buse Arslan'ın, 5 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdiği ortaya çıktı.

27 Haziran 2021, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
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Kocamın Ailesi ve Kuruluş Osman dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren genç oyuncu Buse Arslan'dan ayrılık haberi geldi. Hürriyet'in haberine göre; 5 yıl önce iş insanı Kazım Akdeniz ile evlenen Arslan, eşinden boşandı. Alınan bilgiye göre çift, anlaşmalı olarak ayrıldı ve birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

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