Magazin Ünlü isimler belgeselci oldular

Ünlü isimler belgeselci oldular

Magazin

Ünlü isimler belgeselci oldular

Sanat dünyasının ünlü aktörleri belgeselci oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı, Engin Altan Düzyatan, Erkan Can ve Güven Kıraç artık yaptıkları gezi ve doğa programlarıyla izleyiciyle buluşuyor.

11 Mayıs 2021, Salı 08:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İzleyicilerin diziler ve filmlerde görmeye alışık olduğu ünlü isimler gezi ve doğa programlarına yöneldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Kıvanç Kasabalı, Engin Altan Düzyatan, Erkan Can ve Güvenç Kıraç’ın da aralarında olduğu ünlü aktörler, bu kez hem anlatıcı hem de gezgin rolüyle belgesellerin yeni yüzleri oldu.

TARIM BİZİM GELECEĞİMİZ

Kıvanç Tatlıtuğ, “Tarım Bizim Geleceğimiz” adlı belgeselin hem seslendirmesini hem de sunuculuğunu üstlendi. Anadolu’nun güzelliklerini ön plana çıkaracak belgesel, ülkemizin ekolojik zenginliklerini gözler önüne sererken tarımın Türkiye’nin hem cevheri hem de geleceği olduğunu vurgulayacak.

SEN DE TANIK OL

Engin Altan Düzyatan’ın “Sen de Tanık Ol” adlı programı TRT Belgesel’de yayınlanıyor. Fotoğrafa olan tutkusuyla da bilinen ünlü oyuncu programda Afrika’nın sesine kulak vermek için Masai Mara’da vahşi doğa anlarını ölümsüzleştiriyor.

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Kasabalı, “Şehirden Uzakta” adlı programıyla Anadolu’nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekrana taşıyor. TRT’de yayınlanan seride ünlü oyuncu her bölümde farklı bir şehri geziyor.

KARAVANDA

Erkan Can ve Güven Kıraç, Selanik’ten Lizbon’a, Budapeşte’den Saraybosna’ya birçok yeri eğlenerek geziyor. İki usta aktörün en çok merak edilen yerleri izleyiciye sunduğu “Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda” adlı program, beIN CONNECT’te yayınlanıyor.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
İlişkilerde Instagram faktörü
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik Konsey
Uğur Alkapar
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şarkıcı Lara ağlaya ağlaya itiraf etti!