Magazin Ünlü isimler Elmalı davası sonrası istismarcılarını ifşa etti

Ünlü isimler Elmalı davası sonrası istismarcılarını ifşa etti

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Ünlü isimler Elmalı davası sonrası istismarcılarını ifşa etti

Türkiye, Elmalı'daki iğrenç cinsel istismar skandalını konuşuyor. Antalya’da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkması üzerine yükselen tepkilerin ardından birçok ünlü isim maruz kaldıkları istismar vakalarını sosyal medyadan duyurmaya başladı.

29 Haziran 2021, Salı 23:12 Son Güncelleme:
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Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şunları yazdı:

"Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."

''UTANMIYORUZ, KORKMUYORUZ''

Mesajının devamında "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."

SERAY KAYA: SUÇLUSU BEN DEĞİLİM

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

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