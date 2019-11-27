2015’te gösterime girmesiyle Londra’nın en prestijli tiyatrolarından London Palladium West End Theatre’da 60 kez sahnelenen, Avrupa ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi turlayan Beyond Bollywood, 26 Kasım Salı akşamı Zorlu PSM’de ilk kez seyircisi ile buluştu.

Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren, Broadway tarzında düzenlenmiş en iyi Bollywood gösterilerinden biri olan Beyond Bollywood, kaybettiği annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya’dan Hindistan’a doğru yola çıkan dansçı Shaily’nin hikayesini konu ediyor. Masal ve kültür öğelerini birleştiren bu romantik ve destansı gösterinin müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyor. Gösteri 1 Aralık tarihine kadar Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam edecek.

Müzikali izlemeye gelenler arasında Ahu Yağtu, Ayşegül Aldinç, Burcu Esmersoy, Elif Dağdeviren, Pınar Altuğ, Pınar Tezcan, Meltem Cumbul, Mirgün Cabas, Zerrin Tekindor da vardı.



