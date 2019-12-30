Hamilelik hayatın en büyülü zamanıdır. Hatta tüm hayatınız boyunca başınıza gelecek her şeyden daha önemli.

Hamilelik ve doğum mucizevi aynı zamanda ağır bir sorumluluk getiriyor. Bebeğinizin hayatının geri kalanında sevilmesi ve bakımı ile ilgilenmek size düşecek. Bebekler pahalı hediyelere, yeni moda eşyalara veya kıyafetlere ihtiyaç duymaz. Bebeğin tek bir şeye ihtiyacı vardır ona sevgi ve ona ayıracağınız zaman.

Antik dönemden bu yana isimler önemliydi

Kaderimizi belirleyen birçok etken vardır, fakat bunların en önemlisi doğduğumuz tarihe göre bize konulan isimdir.

Antik Mısır'dan Roma İmparatorluğuna kadar tüm toplumlar isimlerle ilgilenmişlerdir. Hatta Romalılar "nomen est omen" yani "ismimiz kaderimizdir" diyecek kadar kesin bir inanışa sahiptiler.

Günümüzde de bebeğe konulan isim hamilelik boyunca anne ve baba olacak çiftlerin gündemini oluşturuyor. İsmin hem psikolojik hem de kaderle ilişkili yönü var. Tarihe adını yazdıran isimler hep anne ve babalara ilham oldu. Peki ya günümüzde bebeklere isim verirken nasıl karar veriyoruz? Bizde sizin için arama trendlerini takip ettik ve 2020'nin en çok aratılan isimlerini derledik. İşte 2020'ye ilham veren o isimler...

Bebek isimleri aratılırken magazin ve televizyonun etkisi var

2019 yılında en çok aranan isimlerin başında Sefirin Kızı dizisinde ana karakterin ismi olan Nare geliyor. Nare isminin anlamı da 'Güç, direnç'' anlamına geliyor. Aynı zamanda nare ismi Urfa çevresinde çocukların bindiği dönme dolabın adına da deniyor.

Karan bebek çok sevildi

En çok aratılan isimler arasında dikkat çekenlerden biri de Karan. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Karan bebeği kucaklarına aldıkları andan itibaren Karan ismi ve anlamı en çok aratılan konuların başında geldi.

Karan ne demek ve Karan isminin anlamı nedir?

TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki.

TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

KARAN kelimesi Türkiye'de en çok kullanılan 2472 ad arasında yer almayacak kadar nadir bir isim ve yaygınlık oranı 30.000'de 1'den azdır.

Bunlara ilaveten Karanalp ismi de bulunmaktadır. Bunun anlamı ise kara yağız ve kahraman yiğittir. Karanalp isminin de Türkiye'deki kullanım oranı oldukça azdır.

Masterchef’den tanıdığımız Somer Şef’in ismi de internette en çok aratılan isimlerden. TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde Somer ismi ise ‘Doğru, katışıksız güçlü kimse’ anlamına geliyor.

2019’da en çok aratılan kız ve erkek bebek isimleri

Hazırladığımız listede Somer, Nare ve Karan ismi gibi yine televizyon dizileri, filmler ve magazinden yakından tanıdığımız isimler de var.

Bizde 2020’ye girerken 2019 yılının Google’da en çok aranan kız ve erkek bebek isimlerini sizin için derledik:

Agah, Afra, Alança, Aleyna, Açelya, Akça, Almila, Alina, Alin, Alara, Atiye, Atlas, Aras, Arya, Ayza, Azra,

Bade, Beliz, Bala, Berra, Buğlem,

Cenan

Dilay, Dila, Defne,

Elif, Ecmel, Elizan, Elis, Ecrin, Elisa, Enes, Evin, Ecmel, İlayda, İsmail,

Karan, Karen, Kaan

Lara, Lavin, Lena, Leyla, Lina

Maya, Mervan, Meva, Mısra, Mihre, Miran, Mirel, Meva, Mirza

Nevra, Nil

Rabia

Sancar, Sefa, Sena, Somer, Soner, Sude, Şevval, Şeyma, Şule,

Taha

Utku, Umay

Vera, Vina

Yade

Yüsra

Zülal

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