Magazin Ünlü isimlerden "Evinde kal Türkiye" çağrısı

Ünlü isimlerden "Evinde kal Türkiye" çağrısı

Magazin

Ünlü isimlerden 'Evinde kal Türkiye' çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek veren Arzum Onan, Nejat Birecik, Cem Davran, Erkan Can, Perihan Savaş ve Sinan Bengier’in aralarında bulunduğu ünlü isimler sosyal medyadan destek videosu yayınladı.

26 Mart 2020, Perşembe 21:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kültür sanat camiasının ünlü isimleri, yeni tip corona virüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Yayınladıkları videoyla desteklerini açıklayan isimler arasında Arzum Onan, Nejat Birecik, Cem Davran, Erkan Can, Yıldıray Şahinler, Perihan Savaş, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Bülent Çolak, Bahtiyar Engin, Seda Dursunoğlu, Şebnem Sönmez, Aslı Altaylar, Şahnaz Çakıralp, Şeyda Tuğçe Yavuz, Abdurrahman Seçer ve Cüneyt A. Pamuk yer aldı.

"Hayat eve sığar"

Ünlü isimler yayınladıkları videoda, "Sosyal mesafeni ve sağlığını koru. Tedbirlere uy, hayatını riske atma. Evde kal Türkiye. Müzik dinle, sporunu yap, yarım kalan kitabını oku, çocuklarınla zaman geçir. Aileni seviyorsan lütfen söylenen önlemleri al. Daha güzel yarınlar için evde kal Türkiye. Toplumsal sağlığımız ve sevdiklerini korumak için lütfen evde kal Türkiye. Hayat eve sığar." mesajını verdi.

AA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Hadi “Evde Kal”ın ve bize anılarınızı anlatın
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
26 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yasmin Erbil: Çıkmayacağım