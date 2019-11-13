Ünlü isimlerden ‘Geleceğe Nefes’ şarkısı

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “11 Kasım’da 11 milyon fidan” sloganıyla başlattığı “Geleceğe Nefes” kampanyasına destek verdi.

13 Kasım 2019, Çarşamba 09:24 Son Güncelleme:
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Ünlü isimlerden ‘Geleceğe Nefes’ şarkısı

Ünlü sanatçılar, dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi için “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca” şarkısını seslendirdi.

Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç stüdyoya girdi

Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkı için Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç stüdyoya girdi. Şarkının aranjörlüğünü ise Ceyhun Çelikten yaptı.


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