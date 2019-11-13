Ünlü isimlerden ‘Geleceğe Nefes’ şarkısı

Ünlü sanatçılar, dünyanın en büyük ağaçlandırma projesi için “Tohumlar Fidana, Fidanlar Ağaca” şarkısını seslendirdi.

Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç stüdyoya girdi

Poll Production by Polat Yağcı proje önderliğinde hazırlanan şarkı için Mustafa Sandal, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Murat Dalkılıç stüdyoya girdi. Şarkının aranjörlüğünü ise Ceyhun Çelikten yaptı.



