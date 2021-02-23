Ünlü isimlerden Zeki Müren tepkisi sürüyor!

Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçen ay verdiği röportajda 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren için “İnsanlarımız Zeki Müren’i çocuklarıyla izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı” demiş ve başta ünlü isimler olmak üzere çok sayıda kişi tarafından eleştirilmişti. Şimdi de müzisyen Alpay benzer açıklamalarda bulundu. 85 yaşındaki Alpay, “On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye’de kötü örnek olmuştur. Herkes ‘Ne hokkabazlık yapacak?’ diye programa giderdi. Çok alkış alanları kovdururdu” ifadelerini kullandı. Alpay’ın bu sözleri sanat dünyasının tepkisini çekti.

Alpay'ın sözleri büyük tepki çekti...

Bülent Ersoy: “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Zeki Müren sanatçı doğan büyük bir duayendi. Kişilikler ve özel yaşamlar ile gerçek sanatkârların, gerçek sanatlarını istirhamım odur ki birbirlerine karıştırmamak gerekir. Bu büyük, yeri doldurulamayacak yorumculardan daha hassasiyet ve kendilerine yakışır tarzda söylemlerle bahsetmenizi, o devirde yaşayan bir sanatçı olarak istirham ederim.”

Gönül Yazar: “Özdemir Erdoğan gibi bir adamdan öyle rezil bir açıklamayı beklerdim ama Alpay’ı terbiyeli, üsluplu, iyi bir adam olarak bilirim. Nasıl şaşırdım biliyor musunuz? Alpay arkadaşımdır, severim. Beyefendi adamdır. Ama durup dururken bu Özdemir Erdoğan efendinin anlamsız çıkışına neden destek oldu, anlamadım. Hiç mi hiç yakıştıramadım kendisine. Zeki Müren’in Türkçesi şahanedir. Sahnede Avrupai bir reform yapmıştır. Zeki Müren olarak doğdu, Zeki Müren beyefendi olarak öldü. Arkasından konuşmak ayıptır. O mezarından çıkıp da bir şey söyleyemez ama ona bunları söyleyenlere haddini biz bildiririz.”

Belkıs Özener: “Zeki Müren, Türkçesi çok güzel olan, çok güzel okuyan biriydi. Hakikaten kalbimizde yer etmiştir. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık ama özel yaşamını bilemem. Onun hakkında söyleyebileceğim tek şey, Türkiye’nin çok güzel okuyan sanatçısı olduğudur. Onu dinlerken kendimi sakinleştirici almış gibi hissederim. Türkiye’ye mâl olmuş, kendine yer etmiş, halkın gönlünde taht kuran biri hakkında konuşurken çok dikkat etmek lazım.”

Şehrazat: “Rahmetli Zeki Müren’in yaşarken yüzüne söyleselerdi ya düşündüklerini. Arkasından atıp tutmak acizlikten başka bir şey değil.”

Mustafa Ceceli: “On kulağım olsa, onuyla da Zeki Müren dinlerim.”

Behzat Uygur: “Bunca yılın emeğini, saygınlığını bir röportaj ile bitirmek başka bir acı. Yapmayın be abi!”

Nilgün Belgün: “Ayıp yahu. Nedir rahmetli olmuş, herkesin sevgisini takdirini kazanmış Zeki Müren’le alıp veremediğiniz? Üstelik koca koca adamlarsınız.”

Yeliz: “On tane kulağın olacağına bir tane beynin olması senin için daha mantıklı.”

Yılmaz Morgül: “Siz bir insanı yargılama, kınama hakkını kendinizde nasıl görebiliyorsunuz? Zeki Müren, Türk sanat müziğinin mihenk taşlarından biridir.”



