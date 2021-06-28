Ünlü ismin acı günü!

Başrolünü oynadığı Kalp Yarası dizisi bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Gökhan Alkan, dedesini kaybetti. Gökhan Alkan bugün yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı. Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da doğan Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından kariyerine oyunculuk alanında devam etmek isteyen Alkan, oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı.

Gökhan Alkan, daha sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

Başarılı oyunculuğu ile2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'ne layık görülen Gökhan Alkan, "Kalp Atışı" isimli dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nü aldı.



