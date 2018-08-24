Magazin Dedektifi yazıyor...

"Bu yaz Bodrum'da en trend yer hangisi?" diye sorsanız, herkes bir iki mekanın adını verir.

İşte olay bu trend ve pahalı mekanlardan birinde geçiyor.

Son yıllarda, adı şarkılarından çok yaşadığı olaylarla, sağlık durumuyla gündemde olan bir kadın şarkıcımız önceki gece bu mekanda sahne aldı.

Mekan ağzına kadar doluydu. Müşteriler, bu şarkıcıyı dinlemek için kişi başı yüksek paralar vermiş, eğlenceli bir gece geçireceklerini düşünüyordu.

Şarkıcımız, alkış kıyamet sahneye çıktı ama adımını atar atmaz sendeledi.

Düşmek üzereyken vokalisti güçlükle yakaladı.

VOKALİSTLER İDARE ETTİ

Belli ki aşırı alkollüydü. Elindeki mikrofonu yerine koymak istiyor ama o yeri bir türlü bulamıyordu.

Sürekli sahneye özellikle koydurduğu aynasına bakıyor, orkestra elemanları bunu engellemeye çalışıyordu.

Çünkü şarkı söylemeyi bırakmış, aynayla ilgileniyordu. Aynanın üzerini kapatan elemanlara "Neden kapattınız aynamı?" diye bağırıyor, tekrar açıyordu.

Şarkılara zamanında giremiyor, sesi çıkmıyordu. Durumu vokalistler kurtarmaya çalışıyordu.

Seyirciler ise "O söylemiyorsa, biz söyleriz" diyerek şarkılara eşlik ediyordu.

Adeta bir seyirci korosu kurulmuştu.

Bir ara seyircilerin arasına inmeye çalıştı. Ayakkabılarını çıkardı ama adım atacak halde olmadığı için bunu da başaramadı.

Birkaç kişi kollarından tuttu, 10 dakikalık uğraştan sonra kısa bir süre seyircilerin arasında dolaştı.

Aşırı içkili olduğu ortadayken bir de "Benim sağlık durumum elvermiyor, tek kadeh içki içemiyorum" diye bol bol da açıklama yapmaya çalıştı.

Seyirci bu rezalete kibarlığından katlanıyordu ama elbette şarkıcımızı alkışlamıyordu.

Buna çok bozulan şarkıcımız seyirciye de "Beni neden alkışlamıyorsunuz?" diye trip yaptı.

MİSAFİR POPÇUYA ALKIŞ

Buna rağmen ki desek de, kendisi bambaşka olaylarla gündeme gelmeye devam edecek gibi görünüyor.