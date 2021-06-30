Ekonomi Ünlü kripto para borsasından mevduat ücreti hamlesi

Ünlü kripto para borsasından mevduat ücreti hamlesi

Ekonomi

Ünlü kripto para borsasından mevduat ücreti hamlesi

ABD'li kripto para borsası Kraken, mevduat ücretlerini 0'a indirdiklerini duyurdu. Kuruluştan yapılan açıklamada hemen geçerli olacak kararla hizmet verilen 70'ten fazla dijital varlıkta mevduat ücretlerinin 0'a indirildiği belirtildi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Açıklamada öte yandan merkezsiz finansman ürün ve hizmetlerine de Kraken üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Öte yandan Meksika Merkez Bankası kripto para piyasası konusunda uyarı yaptı. Önceki gün Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego yakın zamanda bankasının kripto tokenları kabul etmeye başlamak istediğini açıklamış ve dün Bitcoin'de yaşanan toparlanma hareketine de etki etmişti.

Açıklamanın ardından Meksika Merkez Bankası ülkede finansal kuruluşların kripto paralarda hizmet verme ve al-sat yapma yapma yetkisi olmadığı uyarısında bulundu. Yetkisiz işlemlerin yaptırıma tabi olacağı kaydedildi.

Maliye Bakanlığı ile ortak yapılan açıklamada Meksika'da kripto paraların yasal statüde olmadığının altı çizildi. Kripto para kullanmanın risklerine bir kez daha vurgu yapıldı.


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