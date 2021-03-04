Ünlü kuaför Ali Aker'den sosyal sorumluluk projelerine destek
Ünlü kuaför Ali Aker, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına %50 indirim yaparak sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya devam ediyor
04 Mart 2021, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Ali Aker, pandemi döneminde başta sağlık çalışanları olmak üzere, büyük fedakarlıklar yaptığını belirtti. Sağlık çalışanlarına büyük desteklerde bulunan Aker, bu pandemi döneminde birçok insan bizim için çalışıyor. Pandeminin yayılmasını engellemek için sağlıkçılar, bizim evde daha güvende kalmamız için kuryeler ve sistemin işleyişini devam ettirmesi için gece gündüz çalışan insanlar var. Her biri bizim için değerli insanlar dedi.
Sağlık ve eğitim alanlarına büyük katkılarda bulunduğu bilinen Aker, mesleğini ve çevresini kullanarak birçok istatistik araştırmasına da destek sağladı. Sosyal sorumluluk projelerini sürekli takip ettiğini belirten Aker; güvenilir, memnun, sadık ve geniş bir müşteri ağının olduğunu, bu ağı sağduyulu bir şekilde kullanmaktan gayet memnun olduğunu belirtti.