Aşk & İlişkiler Ünlü mafya Al Capone'nun eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Ünlü mafya Al Capone'nun eşyaları açık artırmaya çıkıyor

Aşk & İlişkiler

Ünlü mafya Al Capone'nun eşyaları açık artırmaya çıkıyor

ABDnin California eyaletinde bulunan Witherells müzayede evi, 1940larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Caponeun özel eşyalarının yarın açık arttırmayla satılacağını açıkladı. Caponeun eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.

07 Ekim 2021, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Caponea ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak. Al Capone Mülküne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesinden oğlu Sonny Caponea yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.

Al Caponeun ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı AL yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.  

DHA

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