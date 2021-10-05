Ünlü markanın kolyesine tepki yağdı

Paris Moda Haftası’nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy bir kolyesiyle tartışma yarattı. Kesilmiş bir ‘idam ipi’ni andıran kolyeye ‘köleliği’ ve ‘intiharı çağrıştırdığı’ için tepki yağdı. Ancak bu tasarımla şiddet karşıtlığı ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiği iddia edildi.

Yeni koleksiyonda modelin üzerinde görülen kopuk görünümlü ilmek kolyesi, Burberry’nin 2019’da çıkardığı ve yine tepki çeken ilmek görünümlü kapüşonunu hatırlattı. Burberry’nin o dönemki CEO’su, tasarım için özür dilemişti.

Londra Üniversitesi’nde medya, iletişim ve kültür çalışmaları alanında çalışan Angela McRobbie, tasarımın “düşüncesiz” olduğunu belirtti. Markadan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.