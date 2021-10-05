Moda Ünlü markanın kolyesine tepki yağdı

Ünlü markanın kolyesine tepki yağdı

Moda

Ünlü markanın kolyesine tepki yağdı

Fransız lüks moda markası Givenchy'nin yeni kreasyonundaki kolye tepki çekti. İlmek görünümlü kolyenin köleliği ve intiharı çağrıştırdığı iddia edildi.

05 Ekim 2021, Salı 13:25 Son Güncelleme:
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Paris Moda Haftası’nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy bir kolyesiyle tartışma yarattı. Kesilmiş bir ‘idam ipi’ni andıran kolyeye ‘köleliği’ ve ‘intiharı çağrıştırdığı’ için tepki yağdı. Ancak bu tasarımla şiddet karşıtlığı ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiği iddia edildi.

Yeni koleksiyonda modelin üzerinde görülen kopuk görünümlü ilmek kolyesi, Burberry’nin 2019’da çıkardığı ve yine tepki çeken ilmek görünümlü kapüşonunu hatırlattı. Burberry’nin o dönemki CEO’su, tasarım için özür dilemişti.

Londra Üniversitesi’nde medya, iletişim ve kültür çalışmaları alanında çalışan Angela McRobbie, tasarımın “düşüncesiz” olduğunu belirtti. Markadan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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