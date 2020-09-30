Ünlü modacı Melik Kam’a bir ödül daha

Sosyal medyada ciddi bir kitleye hitap eden ve kısa sürede global bir influencera dönüşen modacı Melik Kam, "İyi bir vizyon insanı başarıya götürüyor.

"Erkek modasını güzel başarılara taşımak istiyoruz"

Erkeklerin cesaret edemediği renk ve kalıpları öncü olarak tasarlayıp sunmayı başardık. Yurtdışından da ciddi talepler var. İnşallah erkek modasını ve Türkiye'yi bu konuda daha güzel başarılara taşırız" diyerek ödülünü aldı.