Ünlü modacı Melik Kam’a bir ödül daha
Ünlü modacı Melik Kam, Türkiye Vizyon Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Erkek Markası” ödülünün sahibi oldu.
30 Eylül 2020, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ciddi bir kitleye hitap eden ve kısa sürede global bir influencera dönüşen modacı Melik Kam, "İyi bir vizyon insanı başarıya götürüyor.
"Erkek modasını güzel başarılara taşımak istiyoruz"
Erkeklerin cesaret edemediği renk ve kalıpları öncü olarak tasarlayıp sunmayı başardık. Yurtdışından da ciddi talepler var. İnşallah erkek modasını ve Türkiye'yi bu konuda daha güzel başarılara taşırız" diyerek ödülünü aldı.
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