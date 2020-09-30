Magazin Ünlü modacı Melik Kam’a bir ödül daha

Ünlü modacı Melik Kam’a bir ödül daha

Magazin

Ünlü modacı Melik Kam’a bir ödül daha

Ünlü modacı Melik Kam, Türkiye Vizyon Ödülleri’nde “En İyi Çıkış Yapan Erkek Markası” ödülünün sahibi oldu.

30 Eylül 2020, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sosyal medyada ciddi bir kitleye hitap eden ve kısa sürede global bir influencera dönüşen modacı Melik Kam, "İyi bir vizyon insanı başarıya götürüyor.

"Erkek modasını güzel başarılara taşımak istiyoruz"

Erkeklerin cesaret edemediği renk ve kalıpları öncü olarak tasarlayıp sunmayı başardık. Yurtdışından da ciddi talepler var. İnşallah erkek modasını ve Türkiye'yi bu konuda daha güzel başarılara taşırız" diyerek ödülünü aldı.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Sercan Yaşar
Yeni reklam yüzümüz: MasterChef
Sercan Yaşar
Filiz Özkol
Baba: Adı vardı, kendi yoktu
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Aşkları dillere destan oldu
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şarkıcı Güllü'nün şaşırtan değişimi! 70 kilo verdi