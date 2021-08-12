Ünlü model şaşırtmadı! Mini bikinisiyle bir poz daha verdi

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, ikinci kez hamile. Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurdu. Şu sıralar eşiyle tatilde olan ünlü model yüzünü kapatarak bikinili bir karesini paylaştı.