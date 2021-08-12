Magazin Ünlü model şaşırtmadı! Mini bikinisiyle bir poz daha verdi

Ünlü model şaşırtmadı! Mini bikinisiyle bir poz daha verdi

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Ünlü model şaşırtmadı! Mini bikinisiyle bir poz daha verdi

33 yaşındaki ABD’li büyük beden model Ashley Graham, sosyal medya sayfasından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü model bunlara bir yenisini daha ekledi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 16:22 Son Güncelleme:
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Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, ikinci kez hamile. Kısa süre önce ilk bebeğini kucağına alan Ashley Graham geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu çıplak fotoğraflarla duyurdu. Şu sıralar eşiyle tatilde olan ünlü model yüzünü kapatarak bikinili bir karesini paylaştı.

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