Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu. Ekren, Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan daha sonra ayrılmıştı.
26 Nisan 2021, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin en ünlü bateristlerinden ve bir dönem 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ile evli olan Asım Ekren hayatını kaybetti. Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.
Acı haberi ünlü söz yazarı Şehrazat duyurdu...