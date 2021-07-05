Magazin Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

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Ünlü müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

"Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi bir çok esere imza atan besteci, keman virtüözü İlyas Tetik (60) hayatını kaybetti.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken "Çok üzgünüz" dedi.

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Ünlü müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı. Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.

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