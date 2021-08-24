Magazin Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü

Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü

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Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü

ABD’li müzisyen Eric Wagner, yakalandığı koronavirüs hastalığına yenik düştü. Acı haber, Wagner’ın sosyal medya sayfasından paylaşıldı.

24 Ağustos 2021, Salı 13:07 Son Güncelleme:
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Ünlü metalci Eric Wagner, Las Vegas'ta 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Wanger'ın son grubu The Skull bir gün öncesinde bir paylaşım yaparak Eric Wagner'ın kovid-19 nedeniyle durumunun kötüye gittiğini duyurmuş ve "Psycho Vegas" için sahne alamayacaklarını bildirmişti. Paylaşımda Wagner'ın hastalığının zatürreeye döndüğü vurgulanmıştı. Diğer grup üyelerinin testleri ise negatif çıktı. Ölüm haberinin ardından The Skull bir paylaşım daha yaparak "Şoktayız ve perişanız. Grup arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik" diye yazdı. 

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